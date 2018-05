Por esta foto comparan las caderas de Elizabeth Gutiérrez con las de Kim Kardashian

www.elygutierrez.com 🍃El uso diario de un buen protector solar puede reducir envejecimiento causado por el sol. Los rayos UV causan más de 90 por ciento de los signos visibles de envejecimiento tales como las arrugas, las manchas y la piel flácida. Te recomendamos nuestro SPF de protección 30 o 55 🍃Daily use of sunscreen with an SPF of 15 or higher can help reduce aging of the skin caused by sun damage. Ultraviolet (UV) rays from the sun cause more than 90 percent of the visible signs of aging, which include wrinkles, rough patches, sagging, and skin.. #elygutierrez #elybycassiacardoso #skincare #summerskin #antiaging #healthyskin

