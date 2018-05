Urgen a latinos de NYC hacerse la prueba de la hepatitis C

Los hispanos tienen 60% más probabilidades de morir por causas relacionadas a esta enfermedad viral

Este martes se conmemoró en la ciudad de Nueva York el Día Nacional Hispano de Concientización sobre la Hepatitis y por este motivo, concejales neoyorquinos, organizaciones comunitarias y de salud, pacientes y activistas, hicieron un llamado urgente a los latinos de la Gran Manzana para que se hagan la prueba de detección de la hepatitis C.

De acuerdo a información ofrecida durante una rueda de prensa realizada en las escalinatas de la Alcaldía de Nueva York, los últimos datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC), muestran que los casos reportados de infección aguda de hepatitis C aumentaron más de 2.9 veces entre 2010 y 2015. Y, lo más preocupante, según las mismas estadísticas, es que los latinos están siendo afectados de manera desproporcionada por esta enfermedad viral.

Los datos de los CDC muestran que los miembros de la minoría hispana tienen 60% más probabilidades de morir por causas relacionadas a hepatitis que los blancos no hispanos.

Y, según los organizadores del evento, entre los que se encontraban la Comisión Latina sobre el SIDA, la Red de Salud Hispana y la Federación Hispana, los principales afectados por estos virus son las personas que usan drogas intravenosas, los que están o estuvieron presos y los miembros de la comunidad LGBT(lesbiana, gay, bisexual y transgénero).

Por esta razón, y también porque durante mayo se conmemora el Mes Nacional de Concientización sobre la Hepatitis, los expertos buscan educar a las personas que están en mayor riesgo de contraer la enfermedad para que se hagan las pruebas de detección con el fin de que busquen acceso a tratamientos de salud cuanto antes en caso de que tengan el virus.

Epidemia silenciosa

A la hepatitis se le conoce como una epidemia silenciosa porque por lo general no presenta síntomas, y cuando se detecta ya podría haber causado graves daños como cáncer en el hígado, por lo que muchos enfermos necesitarán un trasplante de ese órgano en el futuro.

Se estima que el 75% de los pacientes con hepatitis C no presenta ningún síntoma, y si lo hacen, el más común es la fatiga, lo que hace más difícil diagnosticar la enfermedad, porque la fatiga puede ser un signo de muchos otros problemas. Otros presentan sólo un malestar vago en el abdomen.

Según los expertos,la principal vía de infección de hepatitis C entre los latinos es a través de la sangre, mediante el uso de jeringas infectadas y también mediante el contacto sexual.

Se estima que más de 245,000 residentes de la ciudad de Nueva York viven con hepatitis B o C. A nivel nacional, 5.3 millones o uno de cada 60 personas tiene hepatitis B o hepatitis C. Lo más preocupante es que muchos de ellos no saben que están infectados.

Cada año el virus de la hepatitis mata entre 12,000 a 18,000 personas en Estados Unidos.

Existen por lo menos seis tipos de hepatitis (de la A a la G), pero los más comunes son la hepatitis A, B y C.