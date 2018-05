Conoce el proyecto que unirá por primera vez a Sebastián Rulli y Gabriel Soto

En junio comenzaremos una extensa gira por la República Mexicana con esta divertidísima comedia y un elenco maravilloso: “Una Pareja de 3”. Les dejo las fechas para que vayan reservando sus lugares en cada ciudad. Gracias por tanto cariño! L@s amooooo.

A post shared by Sebastian Rulli (@sebastianrulli) on May 11, 2018 at 11:21am PDT