Julián Gil habla: “Se empieza a hacer justicia a favor de Matías”

"Quisiera saber qué es lo que se está peleando, quería pensión, se le da pensión, y lo único que queda definir es que me deje ver al niño"

Tal como te contamos, un Juez resolvió dos asuntos en el caso de Julián Gil y Marjorie de Sousa: negó el pasaporte y la autorización para cambiar la residencia de Matías, y declaró improcedente la solicitud de cancelar las visitas entre padre e hijo.

Luego de estas dos batallas, de una gran pelea entre los actores, que fueron a favor de Gil, hablamos con el actor sobre esto y nos dijo lo siguiente:

“Estoy contento porque es lo que vengo diciendo desde hace más de un año… De alguna manera se empieza a hacer justicia a favor de Matías, que en realidad es lo que debe importar más aquí. Son dos determinaciones que hizo el juez donde, entiendo, que prevalece el sentido común, cancelar las visitas indefinidamente es algo absurdo, sabiendo que, desde el día uno, estoy pidiendo ver al niño y no se me ha dejado, entonces pidiendo la cancelación de que nunca más vuelva a ver al niño no hace sentido”, explicó sobre la causa de las visitas al centro de convivencia.

Y vale aclarar que la cancelación de las visitas, lo que un juez denegó fue la ‘cancelación indefinida’, porque sí le otorgó a Marjorie, y eso no se modificó, la que pidió estos dos meses en que estará de gira con la obra de teatro, ‘El Matrimonio Perjudica Seriamente la salud’.

“Se supone que habían pedido al cancelación de los dos meses, que son casi tres meses y pico porque se une a la prolongación de las vacaciones del tribunal, y después de que se termine esa cancelación me supongo que volverán para julio, agosto”, reconfirmó Gil.

En cuanto a la autorización del pasaporte para Matías, Julián dijo lo siguiente:

“Pedir que se le entregue el pasaporte, de la manera que se pidió, hay mil formas y yo creo que es el momento en el que ella (Marjorie) tienen que hacer algún tipo de reflexión, y darse cuenta del gran daño que le está haciendo su abogada no solamente a ella, sino al niño y a mí, lo vengo diciendo desde el día uno, está muy mal asesorada, y se tienen que dar cuenta, ojalá lo haga, y se de cuenta que su gran enemigo es su abogada”.

Pese a las diferentes batallas, Julián dice aun creer en la justicia: “Yo nunca he perdido la fe, yo creo que la justicia tarde o temprano llega, se demora en algunos casos, sí, pero la justicia va a prevalecer… Una vez más el juez ha dictado sentencia a mi favor, no porque yo le caiga bien, sino por sentido común, y sobre todo porque el beneficio del niño pueda prevalecer”.

Al protagonista de ‘Amar Sin Ley’ lo que más le preocupa es que el tiempo corre y él sigue sin poder compartir con su hijo: “Vamos a cumplir 500 días sin poder convivir sanamente con el niño, lo veo, cuando se puede, los sábados en un lugar donde yo obviamente he dicho que no lo quiero ver porque no es saludable, ni para mí, ni para el niño… Creo que hay que tratar de manejar las cosas de otra manera, yo siempre he sido transparente, quisiera saber qué es lo que se está peleando, quería pensión, se le da pensión, y lo único que queda definir es que me deje ver al niño… Yo garantizo, el día que el juez dicte sentencia a favor de que yo pueda ver al niño fuera del centro va a existir un amparo diciendo que el niño está enfermo. Se van a llevar de las patas al niño, a mí, a mi familia por el hecho de ganar, ¿ganar qué?…”, dice.

Ahora solo resta espera cuál será la reacción de Marjorie y su equipo de abogados a este revés judicial para ellas.