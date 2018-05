¿Por qué para estos inmigrantes es tan difícil ganar la lotería?

Las probabilidades son muy pocas de ganar. Son cerca de 20 millones de inmigrantes en el mundo entero que juegan cada año la lotería de visa de diversidad de Estados Unidos.

El gran sueño es conseguir una de las 50,000 visas que les permita llegar a a vivir a EEUU.

Los participantes que enviaron solicitudes para la Visa de Diversidad para el año fiscal 2019, también conocido como la lotería de visas entre octubre-noviembre de 2017 ahora pueden verificar si son ganadores en el sitio web del Departamento de Estado de EEUU.

Este martes 15 de mayo el portal “DV Entrant Status Check” publicó la lista con los afortunados ganadores.

Si usted participó deberá ingresar su número de confirmación; nombre y apellido, y año de nacimiento en el portal para verificar si está entre los afortunados ganadores.

El programa de lotería de visas, administrado por el Departamento de Estado, otorga 50,000 visas de residencia permanente o Green Cards a inmigrantes de países con un número históricamente bajo de inmigrantes en los Estados Unidos.

Solo un pequeño porcentaje de los solicitantes llega a ganar la lotería, y de estos ganadores, un número menor solicitará una visa, presentará la documentación y se someterá a un examen en el consulado de EEUU. Al final, solo alrededor de 50,000 personas recibirán una visa para poder venir a los Estados Unidos.

Los ganadores del programa de lotería DV-2019 serán elegibles para migrar a los Estados Unidos a partir de enero de 2019 después de pasar por entrevistas obligatorias en las embajadas de los EEUU en sus países de origen.

Este es el vigésimo quinto año en que Estados Unidos selecciona inmigrantes potenciales a través de la lotería de visas, pero es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump tiene el deseo de eliminar este vital programa para millones de inmigrantes que juegan cada año su suerte para poder lograr la cuota inicial del sueño americano.

Time to end the visa lottery. Congress must secure the immigration system and protect Americans. https://t.co/yukxm48x9X

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2018