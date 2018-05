Venezolanos en NYC rechazan elecciones fraudulentas en su país

Advierten que la situación desesperante de la población empeorará y se agravara aun más la crisis humanitaria de desplazados

“Desesperante”. Esa es la palabra más usadas por los venezolanos para describir la grave situación que se vive en su país, y que ha llevado a casi 3 millones a emigrar en los últimos 10 años, generando la crisis humanitaria de desplazados más grandes que se haya registrado en la historia de Latinoamérica, según lo calificó las Naciones Unidas.

Y la Gran Manzana no ha estado ajena a esa ola de venezolanos que está literalmente “escapando para sobrevivir”, y su presencia es cada vez más notable en la ciudad, con números que según activistas y líderes comunitarios ya sobrepasan los 25,000 en toda el área triestatal. Y se espera que después de las elecciones presidenciales de este domingo, que han sido catalogadas como un fiasco por la comunidad internacional y los mismos expatriados, ya que buscan perpetuar a Nicolás Maduro en el poder, la situación empeorará y serán muchos más los que se vayan de la nación suramericana en los próximos meses.

“La gente está sufriendo con un sueldo mínimo de dos dólares mensuales y están saliendo porque ya se trata de sobrevivir…ya no se tratar de que sales porque vas a buscar comodidad, o lo que yo crea es mejor… No, ya es solo por sobrevivir. La gente está desesperada y se está muriendo de hambre, incluyendo una gran cantidad de niños por desnutrición y adultos por falta de medicina”, así lo contó Edinson Calderón, un joven de 28 años que llegó hace apenas tres semanas a la ciudad de Nueva York.

Al igual que la mayoría de los venezolanos en el extranjero, Edinson ve las elecciones como un fraude anunciado, el “más grande del mundo”, que van agravar la situación en el país. “Las personas que vayan a votar van a estar legitimando la fraudulenta Asamblea Constituyente que creó Maduro”, enfatizó el joven, asegurando que ayudar a sus seres queridos que permanecen en Venezuela es una prioridad. Teme que pasarán más necesidades con el afincamiento del régimen chavista tras las elecciones. “Yo tengo que ayudar a mi familia, con lo poco que puedo, porque si no los ayudara se morirían de hambre”.

De la frontera con México a NYC

Edinson es un ejemplo de los miles de venezolanos que han arriesgado todo para dejar su país, luego que la crisis llegó a niveles extremos con la presidencia de Maduro. El joven logró conseguir el asilo político tras vivir una odisea para llegar a Estados Unidos, pasando por Panamá, Costa Rico y México.

En Venezuela fue víctima de abuso policial, maltratos y amenazas, tras ser arrestado en las protestas del 2014 que se escenificaron en varias partes del país tras la muerte de 3 estudiantes a manos de fuerzas del orden. “El 27 de junio del 2014 en una protesta en la que tenía una bandera grandísima en Caracas, me detuvieron como entre diez oficiales, que me golpearon y usaron mi cabeza como si fuera un balón. Y además estando en el piso me envolvieron en la bandera de 50 metros y me pusieron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarme”, contó el joven, quien luego de estar detenido varios días fue liberado, pero su vida corría peligro por la constante persecución de los servicios de inteligencia gubernamentales y no le quedó otra salida que emigrar.

“Tuve que escapar del país para salvar mi vida”, contó Edinson, cuya travesía desde Caracas terminó en la frontera con Tijuana donde solicitó el asilo, sin llegar a cruzar a Estados Unidos, sólo presentando sus documentos en la garita de San Isidro.

“Luego de solicitar el asilo, me trasladaron al centro de detención de Otay Mesa en San Diego (California) donde pasé cuatro meses, hasta que un jueves se aprobó mi caso y de allí vine a la Gran Manzana donde espero retomar mi vida”.

Elecciones de miedo

Niurka Melendez es una madre que reside en la ciudad de Nueva York desde hace dos años cuando decidió abandonar Venezuela junto a su hijo de entonces 8 años y su esposo, y pedir asilo en este país. Ella también piensa que las elecciones de este domingo son una farsa. “Ya está más que claro que en este acto que se realizará el domingo nadie va a elegir, y me cuesta llamar esto una elección, porque este secuestrador de mi patria lo que busca es hacer ver ante el mundo que si tenemos elecciones cuando las personas allá están simplemente secuestradas por un grupo de malandros. Tienen miedo de expresarse porque sus derechos pueden ser violentados de las forma más rudas que te puedas imaginar e incluso asesinados”.

Y es por ello, según la madre, que la diáspora tienen un gran deber y responsabilidad, el hablar por los que están allá y no lo pueden hacer: “Aquellos que están en la patria y se arriesgan hablar corren un riesgo demasiado grande y a los que callan no los podemos juzgar porque tienen miedo de ser hasta desaparecidos”.

La madre critica que el Consulado de Venezuela en Nueva York no emita ningún tipo de información oficial sobre las elecciones, e incluso no sea una oficina en la que la puedan buscar información sobre su país como ocurre normalmente en otros centros consulares en la Gran Manzana como el de México y Ecuador, por ejemplo. “Desde el momento en el que en consulado se enteran que uno pertenece a la diáspora venezolana, ya nos consideran que no somos venezolanos. Es una realidad que los que estamos fuera del país estamos enfrentando, porque en vez de tener un consulado, allí os consideran apátrida por el solo hecho de denunciar lo que ocurre en nuestro país”.

A pesar de tratarse de elecciones presidenciales, El Diario no pudo corroborar si las oficinas del consulado ubicado en Manhattan, estarían abiertas para que los venezolanos puedan ejercer su derecho al voto.

El Diario envió solitudes de comentarios a la sede diplomática que no fueron respondidas, y el teléfono que aparece en la página web del consulado nunca fue contestado, yéndose siempre directo la grabadora, en la cual no se podían dejar mensajes por que estaba llena..

Se ayudan en la Gran Manzana

Cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) demuestran que en el primer trimestre del año Venezuela estuvo en el primer lugar de los 10 principales países en solicitudes de asilo político en EEUU, con más de 7,600 casos, que representaron el 27% del total.

Y Nueva York es una de las ciudades donde se ha registrado un rápido aumento de peticiones. Por ello, Niurka Meléndez, Wendell Oviedo, Yonatan Mathews y Héctor Arguinzones, crearon el grupo “Venezuelans and Immigrants Aid-VIA”, con el fin de servir como fuente de información a los venezolanos residentes en la Gran Manzana que están en este proceso.

Meléndez asegura que representan “una migración forzada a dejar sus hogares” y que la idea del grupo es empoderar a la diáspora. “Nosotros somos ciudadanos de a pie, ciudadanos regulares y simplemente queremos guiar a la gente con las cosas que a nosotros nos han funcionado siendo buscadores de asilo en esta ciudad, y compartir esa información con nuestra comunidad, para que ellos le digan a su vez a otros venezolanos que andan en la misma situación”.

A través de la cuenta de Twitter @VIANYCOrg y de Facebook “Venezuelans and Immigrants Aid-VIA”, el grupo trata de llenar un gran vacío de información que hay en la comunidad. “Mientras esperamos que se resuelvan nuestros casos de asilo, es importante que sepamos que tenemos el derecho a tener calidad de vida porque es nuestro derecho como humanos. ¿Y cuál es esa calidad de vida? Informarnos sobre, por ejemplo, dónde podemos conseguir recursos legales gratuitos, dónde conseguir un seguro de emergencia o dónde existe un lugar económico para alquilar”, indicó Meléndez.

Además de organizar a los que están llegando, el grupo también educar a la diáspora, los que venezolanos que llevan años en Nueva York, a que entiendan qué es lo que significa “esto que somos ahora los venezolanos”.

Venezolanos en NYC