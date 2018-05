Hombre impacta a propósito su camioneta contra restaurante y mata a dos de sus familiares

Roger Self había ido a almorzar con su familia

Roger Self llegó con su esposa Diane al restaurante “Surf and Turf Lodge” con su familia: su hija Katelyn Self -un oficial de policía del condado de Gaston-, su nuera Amanda Self y su esposo Josh y la hija de ambos, de 13 años de edad.

Encontraron mesa en el local ubicado en Bessemer City, Carolina del Norte, y cuando estaban consumiendo los primeros alimentos, Roger se levantó y sorpresivamente tomó su camioneta y la estrelló contra el restaurante, matando a su hija Katelyn y a su nuera Amanda, e hiriendo a su nieta de 13 años de edad.

“Vi un Jeep blanco pasar frente a mi cara…. Vi sillas, mesas y tazas volando por todas partes. Simplemente sonaba como un tornado… Fue caótico, las cosas volaron hacia todas partes”, relató un camarero. “La mujer murió en los brazos de mi gerente”.

Roger se unió al Departamento de Policía de Gastonia en la década de 1970, reportó el Washington Post, pero luego se dedicó a investigaciones privadas, especializándose en la prevención de pérdidas para tiendas y clientes corporativos.

Sin embargo, en los últimos meses, había estado luchando contra la enfermedad mental, contó Austin Rammell, un pastor de Venture Church.

Un amigo de la familia durante 16 años, le dijo a la estación que Self estaba acosado por la ansiedad, la depresión y las crisis mentales. A veces pasaba días sin salir de su cama, dijo Rammell. “Ha estado tomando precauciones. Le sacaron todas las armas de su casa”, contó.

El domingo por la tarde, la policía confirmó que dos personas murieron y Self fue detenido y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado.

La oficina del alguacil en Gaston lamentó la muerte de Katelyn.