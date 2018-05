Lanzan nueva herramienta contra el ‘bullying’ en las escuelas de NYC

A partir de ahora los padres podrán reportar los casos de manera electrónica, a través de un formulario confidencial, que pretende atacar el acoso en los planteles, pero algunos aseguran que la medida no hará diferencia

María Martínez tiene dos hijos de 10 y 11 años que cursan tercer y sexto grado en escuelas públicas de El Bronx, y no oculta su preocupación por el aumento de los hechos de ‘bullying‘ a los que los menores están expuestos en los centros educativos, especialmente desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. La madre mexicana asegura que a diario sus hijos ven todo tipo de comportamientos y actos de acoso y violencia que las autoridades escolares no están atacando de manera eficiente.

“Me preocupa que mis dos pequeños me cuentan que allá se avientan en el lunch cosas, se tiran comida, los lapiceros, y los hispanos son los más atacados. A mi hijo le dicen ‘ey, te gustan las tortillas’, ‘te gusta el chile’ y el grande hasta me dice que por qué teníamos que ser mexicanos… eso me preocupa”, confiesa la madre.

Y asumiendo que ‘el bullying’ es una problemática seria en las más de 1,700 escuelas que hay en Nueva York, como parte de la lucha que el Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) asegura estar promoviendo intensamente, acaban de lanzar una nueva herramienta para que los padres reporten los incidentes de manera electrónica, directamente al (DOE), a través de un formulario confidencial. La intención de la nueva iniciativa es que ese organismo reciba directamente las quejas para poder investigar y actuar de manera oportuna.

Así lo manifestó Lois Herrera, directora de la Oficina de Seguridad y Desarrollo Juvenil del DOE, quien explicó que el formulario de denuncia de incidentes de acoso en línea es un método adicional para frenar la intimidación entre estudiantes.

“Las escuelas son lugares seguros, y estamos haciendo inversiones proactivas para fortalecer la asociación entre las escuelas y las familias, al informar y abordar las acusaciones de intimidación”, dijo la funcionaria advirtiendo que la Ciudad ha invertido $8 millones deólares en varias iniciativas contra la intimidación y se espera que en el 2019 haya un portal de quejas de intimidación formal. “Tomamos muy en serio el acoso, y esta herramienta fácil de usar es una parte de nuestro enfoque para garantizar que las comunidades escolares, sean acogedoras para todos los estudiantes”.

Aumentan casos de ‘bullying’

Según cifras manejadas por el DOE, entre el 2015 y el 2016 se reportaron 3,281 hechos de acoso en las escuelas, mientras que el número fue de 3,660 entre el 2016 y 2017, lo que representó un incremento de más del 10%. Los casos relacionados con ‘bullying’ por asuntos de raza y origen migratorio fueron 503 en el último año, mientras que en el período previo fue de 469, con un incremento similar al general.

Y aunque en las cuatro semanas que lleva la nueva iniciativa de reportes de casos a través de internet ya se han recibido 36 quejas, padres como Nieves Ojendis, quien es organizadora comunitaria de padres de familia en el Sur de El Bronx, considera que la herramienta será poco efectiva y pide que en vez de gastar recursos así se invierta en capacitaciones directas que eduquen sobre el ‘bullying’.

“Yo no creo que eso funcione mucho, cuando el problema hay que combatirlo desde adentro, pues vemos que los directores y los superintendentes no están haciendo mucho por hacer cambios”, dijo la madre mexicana, quien tiene dos niñas en edad escolar. “Lo que necesitamos son capacitaciones intensivas para el personal de las escuelas, para los niños y para los padres, porque a nosotros a veces por el idioma o por el origen nos están dejando afuera”.

La mexicana hizo un llamado a los padres a que denuncien los hechos de acoso, y aunque recordó que sin importar el estatus migratorio en Nueva York todos tienen los mismos derechos para exigir, advirtió que también es importante el rol que jueguen en el hogar.

“El primer maestro es el padre y si en la casa los niños ven violencia, pues hacen violencia y por eso urgen las capacitaciones para que los padres aprendan a identificar más las causas, los efectos y las señales del ‘bullying’”, concluyó.

Piden más del DOE

Nathan Osorio, organizador comunitario del grupo MASA que trabaja con padres de familia, aseguró que a pesar de las buenas intenciones del DOE, la Ciudad no está invirtiendo suficientes recursos para luchar contra el ‘bullying’ y está creando planes sin entender lo que realmente necesitan las comunidades.

“Ellos hacen foros, pero ni invitan a la comunidad y lanzan este tipo de iniciativas que creen que funcionan pero que no están de acuerdo con la realidad de las comunidades que están sirviendo”, dijo el activista. Es claro que el DOE no está escuchando a la comunidad, pues muchos padres no tienen acceso a la tecnología para hacer un reporte online y muchos no tienen los conocimientos para navegar, es obvio que hay una falta de comunicación entre las escuelas y los padres”.

Pero otros padres como la colombiana Rosa Martínez tienen otra postura y consideran que el formulario de reportes lanzado por el Departamento de Educación va a crear una diferencia en la lucha contra el ‘bullying’, aunque también consideran que debe aumentarse las capacitaciones.

“Esta idea es muy buena porque así muchos papás que tienen miedo de ir a hablar directamente, pueden agarrar su celular y mandar un correo”, dijo la madre de familia, quien tiene un hijo de siete años en una escuela de Flushing. “Lo que falta ver es que van a hacer con esa información y la manera cómo van a manejar los casos”

¿Dónde y cómo usar la nueva herramienta contra el bullying?

El formulario está disponible en el sitio web: https://www.nycenet.edu/bullyingreporting

Luego puede hacer clic en el formulario en línea. Escriba el nombre completo de su hijo y la fecha de nacimiento o el número OSIS. Describa lo que ocurrió y haga clic en Submit (enviar). Asimismo, puede tener acceso a la guía para padres y estudiantes sobre quejas de bullying y acoso, en la dirección schools.nyc.gov/RespectforAll

Otras maneras para denunciar casos de bullying en las escuelas

El primer paso es informar lo ocurrido a las personas de enlace del programa “Respeto para Todos” en cada plantel o a la administración de la escuela.

También puede llamar al (718) 935-2288

Puede enviar un email a: RespectforAll@schools.nyc.gov

El bullying en cifras