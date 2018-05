Voté por López Obrador en el 2012 y tal vez repita, dice El Bronco

"El Bronco" fue cuestionado por estudiantes sobre a quien apoyaría en la contienda del próximo 1 de julio si él no fuera candidato

MÉXICO – Ante estudiantes de CETYS Universidad, Campus Tijuana, el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez, reveló que en el 2012 votó por Andrés Manuel López Obrador y que quizá volvería a votar por el morenista en esta elección.

“El Bronco” fue cuestionado por estudiantes sobre a quien apoyaría en la contienda del próximo 1 de julio si él no fuera candidato.

“Dije que en el 2012 voté por AMLO, a lo mejor repetiría, a lo mejor, no sé, déjame pensarlo”, respondió a pregunta de una joven.

Durante su participación, “El Bronco” fue increpado por una maestra que le cuestionó si estaba aliado con el PRI porque sus constantes ataques en particular a Andrés Manuel López Obrador y por no tocar al abanderado tricolor José Antonio Meade, tras lo que rechazó ser un palero.

También fue cuestionado por un estudiante, que le reclamó por omitir propuestas específicas en este foro y en el debate.

“Nosotros los jóvenes no nada más queremos un chiste o queremos que nos hagan reír”, manifestó.

Ante ello, Rodríguez reiteró algunas de los planteamientos que ha realizado, como acabar con el asistencialismo, la reducción de impuestos y la creación de un fondo para la investigación y la tecnología, y señaló que será después de la elección cuando definiría su plan de gobierno.

Rodríguez propuso hoy en Tijuana que el Gobierno compre las casas abandonadas del Infonavit para que quien requiera vivienda pueda adquirirlas mediante créditos a tasa cero.

Tras reiterar que se iría a vivir a ciudades fronterizas para mejorar su infraestructura, “El Bronco” hizo este planteamiento al abordar la problemática de la falta de vivienda en el País.

“Pues el Gobierno las adquiere y a la raza que no tenga casa ‘oye compadre, nomás que no regalada eh, es a crédito y la vas a pagar guey, y si no la pagas te friego’, porque ya estamos hartos de dar”.

“La gente tiene derecho a tener una vivienda, sí, siempre y cuando la pague, a precios tasa cero si quieres de intereses”, dijo más adelante. “Tenemos que resolver el problema de la conglomeración de la pobreza”. ´