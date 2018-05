Detienen a pareja haciendo el amor en iglesia al lado de comisaría en Nueva Jersey

Fueron encontrados desnudos en el jardín, debajo de una estatua de la Virgen María

Un sacerdote encontró a dos personas teniendo relaciones sexuales debajo de una estatua de la Virgen María en una iglesia católica en la costa de Jersey.

La policía de Seaside Heights informó que Anthony Getchius (43) de Newark, y Noelle Smart (48) de Jersey City, enfrentan cargos por obscenidad.

La pareja fue encontrada al mediodía del martes en “un área sagrada” en los terrenos de la iglesia Our Lady of Perpetual Help (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro), entre la rectoría y el templo, que además está al lado de la sede de la policía, detalló 4 News.