Foto: ¡Lucía Méndez y Yuri se reconcilian tras ocho años de no hablarse!

Después de hacer las paces por teléfono, se encontraron físicamente en el aeropuerto

Tras ocho años de estar distanciadas, Lucía Méndez y Yuri, finalmente el pasado martes se reconciliaron vía telefónica, pero quien iba a decir que este miércoles se encontraron en el aeropuerto. Fue tanta la emoción de “La diva de las telenovelas”, que no dudó en postear en sus redes una imagen y un mensaje del emotivo momento.

“Lo que es la vida, uno pone y Dios dispone. Apenas ayer nos reconciliamos por teléfono y ahorita aquí en el aeropuerto. Nos abrazamos, platicamos y chismeamos muy sabroso! Te quiero Güera ”, escribió Lucía.

Recordemos que en el 2010, las divas se disgustaron porque según Lucía, el esposo de Yuri la insultó en el velorio de su madre. Así que un pleito inminente se dio unos días después, cuando Lucía se metió a una conferencia de prensa de Yuri a reclamarle. Frente a Lucía, Yuri explotó.

“Lucia y yo hace un año que no somos amigas, nos desligamos porque ha hecho unos comentarios de mi fe y yo no me meto con la fe de ella. Esta es mi rueda de prensa Lucía, no tuya, no señora, si la señora se queda yo me voy, ella quiere publicidad”, esas fueron las palabras de Yuri y se fue.

Por su parte, Lucía fue sacada del lugar y dio estas palabras a los reporteros:

“Estoy cansada de que Yuri y su esposo me estén tachando de que soy ebria, que si soy alcohólica, cuando no lo soy”, dijo la diva.

