Melania Trump desata un gran duda tras su operación de riñón

La Primera Dama no ha hecho apariciones públicas tras su cirugía

Desde que volvió a la Casa Blanca tras operación de riñón, la primera dama Melania Trump no ha hecho apariciones públicas.

Aunque no ha habido reportes oficiales sobre su estado de salud, existe la posibilidad de que la esposa del presidente Donald Trump deba extender su recuperación y no acuda al viaje del mandatario a Inglaterra, a donde fue invitado por la primera ministra Theresa May.

El portal express.co.uk puso el tema sobre la mesa en aquel país, ya que la posible asistencia de la Primera Dama ha generado gran expectativa, pero los diplomáticos estadounidenses no han confirmado si ella acudirá o no a esa visita oficial programada para el 13 de julio.

“El presidente ha estado ansioso por visitar Gran Bretaña durante un tiempo, pero las protestas y otros asuntos políticos siempre han obstaculizado el viaje”, indica el portal. “Con una fecha escrita en el calendario, no está claro si su esposa, Melania, se unirá a Donald en el viaje”.

Melania Trump canceló de última hora su viaje con el presidente a Davos, para el Foro Económico, en medio del escándalo desatado por la estrella porno Stormy Daniels, quien afirma haber tenido un amoría con el presidente Trump en 2006, a pocos meses de que la ahora Primera Dama diera a luz a su hijo Barron.