Abogado que amenazó a trabajadores hispanos recibe carta con polvo sospechoso

Su despacho fue expulsado de allí la semana pasada a raíz del incidente

Una sustancia sospechosa fue encontrada dentro de una carta recibida la tarde de ayer en la oficina que tenía alquilada Aaron Schlossberg, hasta que fue expulsado la semana pasada tras divulgarse un video donde insultaba y amenazaba a trabajadores que hablaban español.

Dos mujeres se pusieron en contacto con el sobre dirigido a Schlossberg en 275 Madison Avenue, dijo la policía. Todo el piso 14 fue evacuado por precaución, detalló Pix11.

Ninguna de las personas presentó síntomas, tras ser evaluadas por personal médico. El restaurante “Fresh Kitchen”, donde Schlossberg amenazó con llamar a Inmigración y Control de Aduanas (ICE), está a una cuadra del edificio de oficinas en Madison Avenue.

El martes Schlossberg se disculpó a través de Twitter por el incidente del 15 de mayo.

“Amo a este país y a esta ciudad, en parte debido a los inmigrantes y la diversidad de culturas que los inmigrantes traen a este país”, escribió. “A la gente a la que insulté, me disculpo” (…) “Verme a mí mismo en Internet me abrió los ojos; la forma en que me expresé es inaceptable y no es la persona que soy”.

Agregó que el incidente no reflejaba “mi verdadero yo”. “No soy racista”, insistió.