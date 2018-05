Lo que se va de Netflix en junio

No se van por mala calidad, se van para darle espacio a nuevas súper producciones

Las series y películas que salen de rotación en las redes de streaming tv, no se van por que sean de mala calidad, sino porque le dan espacio a nuevas super producciones. Ten en cuenta que hay excelentes títulos que se despiden del público a final de este mes. ¿Te vas a quedar sin verlas? Es fin de semana largo, diviértete con Netflix.

Disponibles hasta el 1º de Junio

50 First Dates

8 Mile

Gridiron Gang

Edgar

Men in Black

My Left Foot

Neerja

Out of the Dark

Princess Kaiulani

The Angry Birds Movie

The Brothers Grimm

The Spy Next Door

The Young Victoria

Training Day

Untraceable

Vice

What Our Fathers Did: A Nazi Legacy

While You Were Sleeping

Disponible hasta el 2 de Junio

Shark Men: Season 3

Disponible hasta el 8 de Junio

Grace of Monaco

Disponible hasta el 9 de Junio

The Trials of Muhammad Ali

Disponible hasta el 10 de Junio

Bonnie & Clyde

Disponibles hasta el 15 de Junio

Drillbit Taylor

Naz & Maalik

The Giver

The Great Gatsby

Underdogs

Disponibles hasta el 16 de Junio

Anthony Bourdain: Parts Unknown: Temporadas 1-8

Backstreet Boys: Show ‘Em What You’re Made Of

Curious George

Super

Disponibles hasta el 18 de Junio

Cedar Cove: Temporadas 1-3

Disponible hasta el 20 de Junio

Cake

Disponible hasta el 21 de Junio

Baby Daddy: Temporadas 1-6

Disponible hasta el 22 de Junio

Sin City: A Dame to Kill For

Disponible hasta el 23 de Junio 6/23/18

Curious George 3: Back to the Jungle

Disponible hasta el 25 de Junio

Marvel Studios’ Captain America: Civil War

Disponible hasta el 26 de Junio

Alpha and Omega

Disponible hasta el 29 de Junio

Bad Grandpa .5

Disponible hasta el 30 de Junio

On Golden Pond

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Netflix no ofrece los mismos contenidos en todos los países.