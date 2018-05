Trump mandó una carta a maestra, ella se la devuelve corrigiendo todos sus “horrores” de ortografía

Un bochornoso incidente deja al presidente Donald Trump como un pésimo estudiante al recibir una carta que él mismo escribió llena de errores proveniente de una profesora a la que se la envió.

Yvonne Mason, residente de Atlanta que se jubiló el año pasado después de enseñar a estudiantes de secundaria en Carolina del Sur durante 17 años, corrigió errores gramaticales en una carta que le envió el presidente Donald Trump.

En la carta la maestra subraya 11 ejemplos de mayúsculas incorrectas de palabras como “presidente” y “estado”, entre otras reglas gramaticales básicas de un estudiante de escuela primaria.

“Si hubiera sido escrito en la escuela media, le daría una C o C-plus”, dijo Mason a Greenville News de Carolina del Sur . “Si hubiera sido escrito en la escuela secundaria, le daría una D.”

Ella no adjuntó una calificación de letra a la carta que envió a la Casa Blanca.

A retired English teacher corrected a letter from Trump and sent it back to the White House 😂😂😂😂 pic.twitter.com/2WtgSVrymy

— David Leavitt (@David_Leavitt) May 26, 2018