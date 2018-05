Así consiguió Luis Miguel grabar el video de ‘La Incondicional’ en el Heroico Colegio Militar

El productor Pedro Torres reveló algunos detalles de la filmación del clip

Uno de los temas que más llamó la atención en el capítulo 6 de la bioserie del cantante mexicano Luis Miguel, es cómo logró grabar el video de la canción “La incondicional” en las instalaciones del Heroico Colegio Militar de México, además de que tuvo que deshacerse de su atractiva melena.

En “Luis Miguel. La Serie” se destacó que fue Alex McCluskey, mánager del artista, quien tuvo que hablar con el entonces secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Antonio Riviello Bazán para que otorgara los permisos para la grabación del vídeo, que fue todo un éxito en 1988.

Pero en la vida real quien habló con el jefe del Ejército Mexicano fue el productor Pedro Torres, quien en una entrevista a la revista ‘Quien’ reveló que Riviello recién había recibido el cargo y está abierto a nuevas estrategias de marketing para la institución.

La idea de grabar “La Incondicional” en las instalaciones militares fue del propio Luis Miguel, inspirado en la película “Escape to Athena”, protagonizada por Roger Moore y no tanto por “Top Gun”, de Tom Cruise, como muchos aseguraron, indicó Torres.

Así que el productor puso manos a la obra y pidió una cita con jefe del Ejército.

“Al enterarme del nombramiento y de que el general Riviello se encontraba abierto, tras estudiar en Italia, a nuevas formas de marketing para reclutamiento, decidí buscarlo y le pedí una cita para que nos recibiera a Luis Miguel y a mí para tratar el tema de usar las instalaciones del Heroico Colegio Militar y de la base aérea de Santa Lucía”, confesó a la revista mexicana el productor de vídeos.

“El secretario Riviello se sintió atraído por el proyecto y por los beneficios que podía traer al reclutamiento y a la imagen del Ejército mexicano, así que decidió apoyarnos“, aseguró Torres.

“Pero no lo hizo sin antes poner varias condiciones que creo fueron planteadas por nuestra primera visita. La primera de ellas era el tema del pelo”, recordó el productor.

Y justo fue lo que no le pareció a Luis Miguel, ya que tenía que deshacerse de su emblemática melena si quería grabar el video en las instalaciones del Ejército Mexicano.

Aunque no estuvo muy convencido, terminó cediendo a un corte de cabello, el cual se ve en el video, pero en realidad fue algo menor, dijo Torres y lo demás fueron algunos trucos para que el cantante luciera como el resto del personal militar.

“Al principio, se negó rotundamente. Simplemente, no quería dejar de lado su peculiar cabellera, signo de distinción entre sus millones de seguidores. Tratamos de tocar lo menos posible la forma, intentando rebajar solo los lados y un poco de atrás y con un par de trucos de la cámara fue como logramos el efecto del corte, que parecía mucho más sustancioso de lo que de verdad ocurrió. En realidad, se le cortó poco y aun así él estaba muy nervioso y poco cómodo”.

Además, no solo Luis Miguel debía apegarse a los protocolos, también el resto de la producción, que aunque no necesitaron raparse el cabello, sí se les pidió que su peinado no fuera tan llamativo.

Además de que toda la grabación debía apegarse los horarios del Ejército.

“Otra regla que no tenía discusión era que todo lo que filmáramos teníamos que hacerlo en los horarios en los que sucedía. Es decir, si queríamos filmar una clase de clavados, teníamos que unirnos al grupo que lo haría a las 6 de la mañana y si queríamos filmar en los comedores, teníamos que hacerlo a la hora de la comida con tal de no alterar el orden y la disciplina del Colegio“, indicó Pedro Torres.

Y no sólo fue un hit la difusión del video, sino que también elevó las cifras de reclutamiento en el Ejército Mexicano, destaca el productor.

Es así que poco a poco se van revelando algunos de los secretos profesionales y personales de “El Sol de México” en la bioserie que se trasmite cada domingo a las 9:00 pm, por Telemundo y por Netflix.

Este es el video original de “La Incondicional”: