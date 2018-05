Cliente furioso en Texas amenaza con deportar a empleada “mexicana”

El hombre se molestó porque no pudo canjear un cupón por una hamburguesa gratis

“Adiós, María. Te compro un boleto de vuelta a México”, gritó un pasajero furioso al cierre de una discusión con empleados en un restaurante de comida rápida en Houston, Texas.

Un video del incidente fue publicado en Facebook por una mujer identificada como Lupita Rangel, testigo de la queja del cliente en un local de “Jack in the Box”.

El cliente se impacientó con la empleada “María” porque le rechazó un cupón por una hamburguesa gratis, informó KTRK-TV.

“Ella le dijo a mi hijo que no. Ella le mintió. Pensó que podía salirse con la suya”, le dijo el hombre a otro empleado que interfirió.

“Oye, te van a despedir”, le gritó luego a “María” al preguntarle su nombre y aproximarse para leer su identificación en el uniforme. En ningún momento la mujer dijo su nacionalidad, pero el cliente asumió que era mexicana.

Al publicar el video, Rangel escribió en inglés: “¡Dios mío! Nunca creí que pudiera experimentar el racismo tan cerca”.

“Jack in the Box” no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, según Daily News.

El incidente se produce dos semanas después de que el abogado Aaron Schlossberg amenazara con denunciar ante agentes de inmigración a trabajadores, asumiendo que eran indocumetados porque hablaban español en un restaurante de Nueva York, desatando una ola de protestas. Luego se disculpó por sus comentarios.