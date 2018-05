VIDEO: judío y negra se acusan mutuamente de racismo al pelear a gritos en el Subway

Los pasajeros iban en la línea 4 del Metro, en ruta a El Bronx

Una mujer negra y un judío ortodoxo intercambiaron insultos a gritos en un vagón congestionado del Metro 4, en ruta a El Bronx.

Un video publicado del incidente publicado en Twitter por el usuario @Chrisfrench_, se volvió viral y muestra cómo ambos pasajeros se acusan mutuamente de racismo.

New York Post identificó al hombre como Yossi Wolfe, un ingeniero de programación del diario Wall Street Journal, de 31 años. En tanto, el nombre de la mujer no ha sido divulgado.

Wolfe declaró a la prensa que el alboroto había comenzado después de que otra mujer afroestadounidense, con tres niños pequeños, abordó el atestado tren la semana pasada y nadie les cedió su asiento.

“Entonces esta otra dama comenzó a gritar a todos a su alrededor, diciendo ‘¿Por qué ustedes no se levantan? Esta señora está aquí con sus tres hijos”, citó Wolfe, quien estaba de pie. “Luego finalmente dijo: ‘¡Si se tratara de una familia judía, todos se habrían levantado!’ En ese momento le dije: ‘ ¿Podemos por favor no hacer de esto una cosa racista?'”

Y eso fue lo que hizo estallar a la mujer, según Wolfe.

A menudo se puede escuchar a la mujer en el video gritando sobre Wolfe: “Tienes que aprender la diferencia entre raza … El judaísmo no es una raza. Es una religión”.

Luego se puede escuchar al hombre diciéndole a la mujer que se “calme”. Y agrega: “Yo soy una persona. Tú eres una persona”.

En medio de obscenidades, la mujer replica: “Somos diferentes. Entiende eso. ¿Sabes por qué? ¡Porque tu gente trata a mi gente diferente en nuestra comunidad!”, grita mientras golpea su pecho con la mano.

“Dijiste que era racista, ¿verdad? Porque mencioné el judaísmo, ¿verdad? No me hubieras llamado racista si dijera que una familia mexicana vino aquí, ¿verdad? No me habrías llamado racista entonces, ¿verdad?

Wolfe llamó a la mujer “odiosa”.

El video no detalla cómo terminó la discusión. MTA tampoco ha emitido comentarios al respecto, aunque los incidentes por congestión en el subterráneo paracen estar en alza.

Parte del probleme tiene que ver con los retrasos en el servicio. Las demoras generan hacinamiento y problemas de seguridad, que están deteriorando cada vez más el servicio. Han aumentado los robos, la indigencia, la presencia ilegal de perros, las peleas físicas y/o la exposición sexual a través de masturbación masculina.