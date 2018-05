¿Visado para emprendedores? No en EEUU

Seguridad Nacional abre un procedimiento para cerrar la puerta a inmigrantes creadores de empleo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha decidido cerrar la puerta a los emprendedores internacionales que quieran asentarse en el país. Justo en el momento en el que otros países están modificando sus regulaciones para aceptar a más extranjeros con la determinación de crear empresas y empleos, el Gobierno tiene la intención de abrir un procedimiento estándard de comentarios antes de revocar el programa International Entrepreneur Parole Program conocido como IER (International Entrepreneur Rule).

Este programa, que hubiera permitido a 3,000 emprendedores inmigrantes estar en EEUU durante dos años y medio con la posibilidad de extender el visado -que técnicamente es un parole o apertura condicionada- otros dos años y medio más, fue una de las reglamentaciones que dejó pendiente la Administración de Barack Obama. Su entrada en vigor fue retrasada por el DHS de la actual Casa Blanca de Donald Trump con la intención de rescindirla.

Una demanda planteada por varios grupos, entre ellos la Asociación Nacional de Capital Venture (Inversionistas o NVCA en sus siglas en inglés), argumentó que no había habido un proceso de comentarios públicos antes de esta revocación y aunque los tribunales dieron la razón a quienes protestaban su final la Administración no ha procesado ninguna solicitud de estos visados IER antes de volver a anunciar su anulación ahora.

La creación de este visado/parole para emprendedores se tramitó administrativamente una vez que el Congreso fracasó en su intento de hacerlo y no es precisamente una puerta abierta de par en par para el talento empresarial de inmigrantes ya que impone condiciones para que sea otorgada. Las firmas creadas por estos empresarios deben captar al menos medio millón de dólares tener esos ingresos (lo cual no es fácil en una start up) y crear al menos cinco empleos a tiempo completo para estadounidenses.

De acuerdo a los cálculos hechos por la organización New American Economy con base a un reporte de la Kauffman Foundation sobre empresarios extranjeros, se estimó que si los cerca de 3,000 beneficiarios que permitía este visado generaban el mínimo empleo requerido se crearían 135,240 empleos en 10 años. En el caso de estos empresarios estén en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) de alto crecimiento el nuevo empleo creado podría rondar los 308,000.

“Es una situación en la que todos ganan”, explican en NAE, una organización que agrupa a alcaldes de ambos partidos e independientes además de líderes empresariales. Actualmente, y según un portavoz de esta organización, el proceso para el emprendedor inmigrante pasa por un complicado proceso que comienza con el visado H1B, la inversión inicial del empresario con su propio dinero y otras alternativas que le impiden controlar su empresa.

El presidente de la NAE, John Feinblatt explicaba en un comunicado que America “debería estar poniendo la alfombra de bienvenida para los empresarios inmigrantes y no mandarlos a los brazos de nuestros competidores”. “Obligar a creadores de empleo bien financiados a lanzar empresas en otro lugar no tiene sentido económico”. En esta organización lamentan que se considere que el parole no es el método para abrir la puerta a los empresarios y que por ello se quiera acabar con ello, pero no se propongan alternativas o se pida al Congreso que lo haga.

Booby Franklyn, presidente de NVCA, uno de los demandantes para mantener la IER explicaba que la comunidad de emprendedores e inversionistas “está muy decepcionad con la decisión miope del DHS de rechazar trabajos americanos que se habrían podido crear” con esta parole. Países como Canadá, Francia, Alemania y Singapur tienen visas para start ups y según la NVCA los mejores emprendedores tienen ahora más opciones abiertas.

La iniciativa del inmigrante

Dicen que tomar la decisión de dejar el país y establecerse en otro requiere mucha de la determinación y capacidades que tienen los empresarios. Por eso no es extraño que muchos de los empresarios de este país lo sean o han sido hijos de estos.

Según un informe de la National Foundation For American Policy publicado en 2016, los inmigrantes han comenzado “más de la mitad de las startups valoradas en $1,000 millones o más y son miembros claves de los equipos de gestión o desarrollo del producto en caso el 70% de esas compañías.