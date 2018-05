Critican a Cuomo por falta de claridad en dar acceso a licencias de conducir para indocumentados

Organización pro inmigrante tilda de “preocupante” que el gobernador afirme que no tiene la autoridad legal para tomar acción ejecutiva sobre el tema

NUEVA YORK.- Activistas pro inmigrantes no se explican cómo, mientras al cruzar el río Hudson, Phil Murphy, el gobernador de Nueva Jersey, es un entusiasta promotor de dar acceso a licencias de conducir para los indocumentados, en Nueva York, el gobernador Cuomo, aunque ha se ha declarado partidario de la medida, ha dado largas al asunto y ha hecho poco por apoyar el proyecto de ley A.10273 (Driver License Access and Privacy Act) que está en la Legislatura estatal.

Este jueves, en declaraciones a Politico NY, la vicegobernadora Kathy Hochul, dijo que si bien apoya dar acceso a las licencias para inmigrantes indocumentados, considera que este es un tema que debe resolverse a nivel federal.

En respuesta, Javier H. Valdés, codirector ejecutivo de Make the Road Action calificó como “desconcertantes” las aseveraciones de Hochul.

“Es desconcertante que Kathy Hochul no parezca saber en qué posición se encuentra para garantizar licencias de conducir para todos, un tema vital para la comunidad de inmigrantes”.

Valdés también dijo que es, “profundamente preocupante que el gobernador Andrew Cuomo afirme falsamente que no tiene la autoridad legal para tomar medidas ejecutivas, cuando claramente la tiene”.

En contraste el gobernador Murphy ha manifestado su apoyo a la legislación denominada “Ley de conductores seguros y responsables de Nueva Jersey”, que permitiría a inmigrantes indocumentados solicitar una licencia de conducción.

“Esto es algo que todos asumimos como un compromiso de todos”, subrayó Murphy hace dos semanas.

Según Valdés, la Administración Trump está utilizando infracciones menores de tráfico para justificar la separación de padres de sus hijos como efecto de las deportaciones.

¿Cómo puede Cuomo y su equipo seguir afirmando que están de parte de los inmigrantes neoyorquinos cuando no se comprometen a hacer todo lo posible para mantener a las familias unidas al poner a disposición de todos las licencias de conducir?, cuestionó Valdés.

Make the Road Action a través de un comunicado hizo constar que en el artículo de Politico, un vocero de Cuomo dijo que “el gobernador no tiene bajo el poder legal” para tomar medidas ejecutivas, lo que es evidentemente falso, como lo ilustra el experto legal Peter Markowitz en el New York Daily News. Mientras tanto, Hochul evitó tomar una posición sobre la legislación de dar acceso a licencias de conducir para todos, antes de que su vocero afirmara que apoyaba el proyecto de ley.

La organización pro inmigrantes recordó que Hochul se opuso a los esfuerzos del gobernador Eliot Spitzer para dar acceso a licencias de conducir a todos los neoyorquinos al margen de su estatus migratorio en 2007.