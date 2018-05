Instan a inmigrantes de NY a conocer sus derechos ante ‘La Migra’

Make the Road New York organizó un foro para que conozcan cómo defenderse en caso de ser detenidos

Los arrestos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) siguen aumentando de forma vertiginosa en Nueva York y en todo el país. Por este motivo, la organización Make the Road New York (MRNY) celebró este jueves un foro para que los inmigrantes conozcan sus derechos, y volvió a entregar un manual que les enseña qué hacer en caso de ser detenidos por ‘La Migra‘.

Bushwick es una de las zonas de Brooklyn que recientemente fue objeto de redadas, y es por ello que la organización escogió la sede de este barrio para celebrar la jornada “Know your rights” (Conozca sus derechos). El pasado abril, 225 personas fueron arrestadas, provocando la separación de familias enteras y sembrando un miedo cada vez mayor entre los indocumentados.

“Queremos parar la agenda de Trump”, comenzó diciendo Yorelis Vidal, organizadora del comité de derechos civiles e inmigración de MRNY.

La política antiinmigrante de la Administración Trump deja unas cifras alarmantes: durante los ocho primeros meses de su mandato hubo un 225% más de detenidos por ICE en la Gran Manzana que en el mismo período del año anterior.

Y ante el aumento de las redadas y la conmoción tras la muerte de una joven guatemalteca a manos de la Patrulla Fronteriza, Vidal puso de manifiesto la importancia de ayudar a los inmigrantes, y es por ello que MRNY sigue esforzándose en apoyarlos para que sean tratados con justicia y dignidad. “La gente siente miedo, no quieren ir al trabajo ni llevar a sus hijos al colegio”, aseguró la activista.

Durante el foro, los participantes destacaron que los principales problemas son tanto el miedo como la falta de información. Eva García, de 44 años y procedente de México, dijo que “muchos tienen temor y optan por huir dejando atrás todo lo que habían construido”.

Nilda Baéz, una dominicana de 60 años y miembro de MRNY, animó a los inmigrantes a interesarse por sus derechos y a luchar contra la discriminación y el racismo: “Tenemos que liberarnos del miedo y luchar todos juntos”.

“Cada día ICE tiene que arrestar a 35,000 personas para llenar las camas, ya que todas las camas vacías es dinero que pierden”, explicó Daisy Rodríguez, otra miembro de MRNY. “ICE nos estereotipa y piensa que somos criminales”.

¿Qué hacer si es detenido?

En el manual que entregó MRNY se recomienda que si es detenido en su casa, no abrir la puerta. Si entonces los agentes dicen que tienen una orden, hay que exigirles que la pasen por debajo de la puerta. Para poder acceder a la vivienda, es imprescindible que la orden esté firmada por un juez.

Además, el folleto recomienda que no se debe permanecer en silencio y no firmar nada, especialmente aquellas personas que no puedan leer en inglés.

Se aconseja crear un plan de familia en caso de detención, es decir, designar a una persona para que se quede al cuidado de los niños en caso de que los padres sean detenidos.

Si ICE le para en la calle, es importante tener siempre en mente algunas respuestas clave. Primero, debe decirle al oficial “Am I free to go?” (¿Soy libre de irme?). Si la respuesta es afirmativa, antes de irse debe contestar “I don’t want to anwswer your questions” (No quiero contestar a sus preguntas) o “I’d rather not speak with you right now” (Prefiero no hablar con usted ahora mismo).

Si los agentes le dicen que no se puede ir, debe manifestar su derecho a permanecer en silencio (“I want to use my right to remain silent”) y su derecho a hablar con un abogado (“I want to speak to a lawyer”).

En cualquiera de los casos es importante no mentir sobre los datos personales y no poseer armas o drogas, ya que cualquiera de estas cuestiones puede ser utilizada en su contra.

¿Dónde conseguir la guía?

En la página web de MRNY se puede conocer más sobre sus derechos: Know your rights.

El manual de defensa en contra de la deportación puede conseguirse en español o en inglés.