Acabar con la epidemia del VIH/SIDA es la prioridad en Nueva York

El Diario se une al plan del gobernador Andrew Cuomo que busca terminar con esta enfermedad en todo el estado de Nueva York para el año 2020

Durante más de seis meses tuve la gran oportunidad –y el inmenso honor– de participar como miembro activo de un grupo de trabajo, convocado por el Instituto del SIDA del estado de Nueva York (‘AIDS Institute’), con el fin de crear y desarrollar estrategias y recomendaciones para que fueran incluidas dentro de la iniciativa integral del gobernador Andrew Cuomo conocida como “Ending the Epidemic” (ETE), la cual busca terminar con la epidemia del VIH/SIDA en el estado para el año 2020.

Como Editor de Salud de El Diario, fui invitado a formar parte de un diverso y destacado grupo de jóvenes latinos, de diferentes orígenes y profesiones, que representaban a grupos comunitarios, organizaciones activistas, instituciones académicas y agencias de salud públicas de todo el estado de Nueva York, y que crearon el subcomité asesor: ‘Latino Gay and Bisexual Men Advisory Group’.

El principal objetivo de este subcomité asesor fue crear un documento con recomendaciones detalladas, culturalmente y lingüísticamente apropiadas, para que fueran añadidas e implementadas dentro del proyecto original (‘Blueprint’) del ETE.

“Este ha sido un esfuerzo de un grupo comprometido de hombres gay y bisexuales latinos del estado de Nueva York. Este proyecto nos ha unido, pero más nos ha unido para mejorar los resultados de salud en nuestras comunidades”, dijo Luis Scaccabarrozzi, presidente del subcomité asesor, quien es a su vez vicepresidente y director de Política de Salud de la Comisión Latina sobre el SIDA.

Las recomendaciones del grupo van dirigidas directamente a prevenir o reducir los casos de nuevas infecciones con VIH entre hombres latinos gay y bisexuales, o aquellos que tienen sexo con otros hombres (HSH). Este grupo representa una de las poblaciones más vulnerables y en mayor riesgo de contagiarse con VIH, especialmente los inmigrantes y los más jóvenes (de 13 a 29 años).

Pero, aparte de mejorar la prevención, los tratamientos y el cuidado de pacientes, las recomendaciones también están enfocadas a reducir el estigma, la discriminación y la homofobia contra los hombres gay, bisexuales y los HSH. Esta estrategia incluye la capacitación, concientización y sensibilización de proveedores de salud y organizaciones que trabajan con esta comunidad.

El final de la epidemia

El 29 de junio de 2014, el gobernador Andrew Cuomo presentó un plan de tres puntos para acercarnos más al final de la epidemia de VIH/SIDA en el estado de Nueva York. El objetivo es reducir el número de nuevas infecciones por VIH a solo 750 (de un estimado actual de 3,000) para el año 2020 y lograr la primera disminución en la prevalencia del VIH en todo el estado.

Los tres puntos fundamentales de las recomendaciones del subcomité asesor ‘Latino Gay and Bisexual Men Advisory Group’ y que también son los tres pilares principales del plan ETE son:

Identificar a las personas con VIH que permanecen sin diagnosticar y vincularlas a la atención médica.

Vincular y retener a las personas diagnosticadas con VIH en el cuidado de la salud para maximizar la supresión de virus y así mantenerlas saludables a la vez que se evita una transmisión posterior.

y así mantenerlas saludables a la vez que se evita una transmisión posterior. Facilitar el acceso a la medicina de profilaxis previa a la exposición (PrEP), para personas de alto riesgo a fin de mantenerlas VIH negativas.

Se estima que en el estado de Nueva York más de 22,000 personas viven con VIH y no saben que están infectadas. Por ello, al realizar diagnósticos más rápidos y efectivos, y al maximizar la disponibilidad del tratamiento para prevenir el virus o mantenerlo suprimido (indetectable), como es el uso de PrEP, se interrumpe efectivamente la transmisión del mismo. Esto no sólo ayudará a salvar más vidas, sino que mejorará la salud de todos los neoyorquinos.

Como medio de comunicación, El Diario siempre ha mantenido a la comunidad latina informada de manera veraz y oportuna sobre todo lo que ocurre con el VIH/SIDA, no sólo en Nueva York, sino en todo el mundo.

Pero ahora, como miembros del ‘Latino Gay and Bisexual Men Advisory Group’, dejamos de ser testigos presenciales y cronistas, para convertirnos en parte activa –y si se quiere en protagonistas– de este esfuerzo histórico.

Confiamos que con todas las estrategias y recomendaciones reunidas en el ambicioso proyecto del ETE derrotaremos a la epidemia del VIH/SIDA en Nueva York, y el estado pasará de ser el epicentro de la enfermedad en Estados Unidos, a ser uno de los que tiene menos infecciones y uno donde la gente que ya está infectada pueda tener vidas prácticamente normales.

Diverso grupo de hombres latinos

El subcomité asesor ‘Latino Gay and Bisexual Men Advisory Group’, forma parte del ‘NYS AIDS Advisory Council Ending the Epidemic Subcommittee’. Para desarrollar sus recomendaciones el grupo trabajó por un período de más de 6 meses y se reunió en varias ciudades del estado de Nueva York incluyendo Buffalo, Rochester, Albany y la Gran Manzana.

Aparte de El Diario y del NYS Department of Health AIDS Institute, otras organizaciones representadas en este grupo fueron el NYC Department of Health and Mental Hygiene, Latino Commission on AIDS, Diaspora Inc., State University of New York, MetroPlus Health Plan, Pride Center Western New York, Hudson River Healthcare Inc., Action for a Better Community, Commission on Economic Opportunity, entre otras.