Poesía latina de corte urbano en la ‘BookCon’

La escritora Elizabeth Acevedo quien participará este fin de semana en la famosa feria de libros, habla su novela 'Poet X' escrita en versos y que narra la historia de una latina en Harlem

Una autora se abre paso en el terreno literario con versos que hablan de cotidianidad, de Harlem, tradiciones familiares, folclor latino y romances. Sus poemas describen, además, el proceso de descubrir una pasión y transformarla en un modo de expresión.

Elizabeth Acevedo, de origen dominicano, presentó su primera novela ‘Poet X’ a principios de marzo y desde entonces ha visto su obra avanzar hasta llegar a la lista de los Libros más vendidos de The New York Times. Este fin de semana la autora hablará de su trayectoria y de esta obra durante el desarrollo de BookCon, una colosal feria de libros a celebrarse en el Javits Center, sábado 2 y domingo 3.

Acevedo, quien entre sus méritos incluye el título de National Slam Champion, lleva más de una década de experiencia sobre escenarios interpretando Slam poetry o poesía urbana, en espacios como Lincoln Center, Madison Square Garden y The Kennedy Center for the Performing Arts. Al igual que ella, la heroína de su novela, Xiomara Batista, descubre en la poesía la mejor manera de expresar sus ideas. Una de las grandes particularidades del libro es precisamente que la historia está escrita en versos y no en prosa.

“Este personaje me ha bridando muchas alegrías. Es emocionante ver como la gente ha aceptado esta historia y se puede identificar con ella. En principio fue muy difícil crear esta novela porque quería hacerla en verso, pero no encontraba la forma de hacerlo. Luego una idea me llevó a otra y todo comenzó a fluir”, comenta la también educadora, sobre la obra publicada por Harper Collins dentro de su división Harper Teen.

Los poemas de Acevedo rinden tributo a la diversidad, al cabello rizado, al ritmo de los tambores, al color de piel oscuro, entre otros aspectos ligados a la riqueza de la huella africana en el folclor latino. Explica que la diversidad y la dualidad de nacer en Estados Unidos y luchar por mantener intacta la identidad cultural es uno de los temas que más le han inspirado.

“Me inspira mucho hablar de la diversidad, de la negritud, de la cultura afro latina, porque la mayoría de nosotros creció sin celebrar el legado que nos dejaron los africanos, crecimos celebrando otros aportes, otra herencia, lo que nos dejaron los españoles en Latinoamérica. Pienso que es importante valorar nuestra esencia, todos esos factores que nos hacen diferentes”, agrega.

La poetiza adelanta además que ya trabaja en una segunda novela que llevará por título ‘With the fire on high’ y que está prevista a salir durante el próximo año. La obra gira en torno a la vida de una madre adolescente que es también chef, durante su último año en la secundaria.

“El escenario para esta novela es Filadelfia y esta joven madre siente la necesidad de seguir sus sueños, pero ahora otra vida depende de ella y siente que no puede darse el lujo de tomar decisiones erróneas”, agrega sobre la obra.

Al hablar sobre autores que le han marcado y que despertaron su interés por la literatura, Acevedo menciona sin vacilar a la autora de origen mexicano Sandra Cisneros (‘La casa en Mango street’) y a la dominicana Julia Álvarez (‘En el tiempo de las mariposas’).

“Desde que comencé a leer a Cisneros en la escuela me cautivó. Fue muy especial en mi vida, porque fue como descubrir un nuevo mundo, no había muchos libros que hablarán sobre latinos y esta obra me llenó de orgullo. Por otro lado, Julia Álvarez es una fantástica autora y sus historias siempre me llenan de inspiración”, concluye.

En detalle:

Qué: Elizabeth Acevedo en la feria de libros BookCon

Cuándo: Sábado 2 y domingo 3

Dónde: Javits Center, en 655 W, 34th street

Información: http://www.elizabethacevedowrites.com y http://www.thebookcon.com