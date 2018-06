Semana electoral en México: los empresarios contra AMLO y el “avance” de Anaya

Faltan 29 días para la elección en México y el ambiente está que arde

Faltan 29 días para las elecciones en México, ya calificado como un proceso histórico, no por quien pueda ganar, sino porque serán votados nuevo presidente, ocho gobernadores, un jefe de gobierno, 128 senadores, 500 diputados federales… hay procesos locales en 30 estados.

Es decir, este año puede cambiar totalmente el mapa electoral mexicano y las encuestas perfilan como favorito a Andrés Manuel López Obrador, de “Juntos haremos historia”, con más de 50% de intención de voto, además de que su partido Morena podría lograr la mayoría en el Congreso.

El candidato oficialista, José Antonio Meade, de “Todos por México”, se ubica en tercer lugar de prefencia, con un alejado 19% en promedio, mientras el derechista Ricardo Anaya busca remontar su 24%, aunque hay encuestas donde lo colocan más cercano a López Obrador.

Los empresarios contra “gobierno populista”

En abril, el periódico El País adelantó que un grupo de empresarios fraguaba una “campaña negra” contra AMLO, al considerar que su “propuesta populista” es inadecuada para México.

La estrategia sería efectiva a partir de mediados de mayo… y así ocurrió, varios multimillonarios enviaron cartas a sus empleados para que “pensaran su voto” y evitaran apoyar un “modelo populista”. Este tipo de “orientación del voto” no es nuevo, ocurrió en 2006 y 2012, como el asesor de Anaya, Carlos Castañeda, lo reconoció recientemente, pero en esta ocasión se ha intensificado, en gran medida al poder de las redes sociales en las campañas electorales.

Entre los empresarios están Germán Larrea, dueño de Grupo México, quien envió la carta firmada a empleados, colaboradores y accionistas para advertirles de los riesgos ante el triunfo de AMLO, aunque no escribe su nombre, sólo “modelo populista”. “Recientemente hemos escuchado con preocupación propuestas de estatización de empresas, derogación de reformas energética y educativa, entre otras ideas que significarían un retroceso de décadas”, afirma.

José Elizondo es otro de los que piden no votar por el morenista, con un video que circula en YouTube, el presidente de Vasconia, declaró que los empresarios deben estar preparados por “si, desafortunadamente, el 1 de julio gana la opción populista, con todas sus consecuencias”, y reconfirmó su postura en un mensaje en Twitter.

El Populismo es el uso demagógico que un líder carismático hace de la legitimidad democrática para prometer el acceso a una utopía y, logrado el triunfo, consolidar un poder personal al margen de las leyes, las instituciones y las libertades (E Krause, en El Pueblo soy yo)… — José Ramón Elizondo (@jr_elizondo) May 22, 2018

Héctor Hernández Pons, director de Grupo Herdez también envió carta a sus empleados: “Seremos más cautelosos en nuestras inversiones, limitándonos, por lo pronto, a la protección y conservación de nuestros activos”, expuso. Acotó: “Muchos de ustedes no lo vivieron, pero cada vez que hay una devaluación importante se refleja en nuestras carteras, tuya y mía, donde el dinero que tenemos vale menos en el mismo porcentaje que se devalúa”.

El Financiero-Bloomberg indicó que Alberto Bailléres, dueño de las tiendas de lujo El Palacio de Hierro, pidió reuniones con sus empleados de todos niveles para expresarles que “votaran por el candidato que tuviera la mayor probabilidad de vencer a López Obrador”, que si se consideran las encuestas, sería el panista Anaya.

Andrés Conesa, director de Aeroméxico, envió también carta a sus empleados y aunque reconoce los problemas en México, considera que “el profundo malestar sobre distintos aspectos relacionados con la corrupción, impunidad y aumento en los niveles de inseguridad, no deben tomar decisiones tan importantes, como votar ‘enojados'”.

Algunos consideran que es una forma de coerción de voto, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) indica que no hay ilegalidad en este tipo de campañas, el Tribunal Electoral también considera que se dan en el marco de la libertad de expresión, pero la campaña no deja de ser polémica.

¿Anaya avanza en encuestas?

El sondeo del diario Reforma que resultó con 52% de intención de voto para AMLO desató polémica en México y el representante de Anaya, Alfredo Figueroa, indicó que ellos tenías datos distintos.

“Nosotros hacemos todos los días (una encuesta) y nuestros datos son muy distintos, hablan de una diferencia respecto del primer lugar (AMLO)… de siete puntos”. Eso mucho más cercano a los 28 puntos porcentuales que el sondeo de Reforma proyecta.

En una entrevista con Carmen Aristegui, Figueroa dijo que respeta los resultados, pero cree que “hay cosas que me parecen atípicas de la encuesta, es una encuesta que en general ha venido siendo atípica respecto al conjunto de encuestas”, como el hecho de que no se publiquen los datos brutos de distribución efectiva, incluyendo a quienes no responden “no sé”.

El grupo de Anaya también contrató a Massive Caller y, expuso Figueroa, “la única que tenemos pública es la de Masive Caller, se publica diariamente, y habla de 10 puntos de diferencia”.

…Y para acabarla

El último debate presidencial es el 12 de junio y en esta ocasión cualquier mexicano tiene la posibilidad de enviar una pregunta que podría ser de las 12 que se harán a los candidatos. Mira el video con los pasos. Es muy sencillo.