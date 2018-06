Foto: Suzy Cortez elevó la temperatura de Instagram con su tanguita blanca

Making of Cover Page @playboyportugalmagazine Vídeo: @bwgrx Photos: @bernardocoelho Make up: @roseane_shekinah Direção: @cacauoliver #musadacopa #musadomundial #worldcup

A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on May 30, 2018 at 6:31pm PDT