En Chivas anuncian venta de Pizarro y ‘permanencia’ de Almeyda

Francisco Gabriel de Anda deja sobre la mesa una total contradicción en torno a la figura del 'Pelado' y otra mala noticia para el plantel

GUADALAJARA, México – Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Chivas, anunció que el volante Rodolfo Pizarro pasa vendido a Rayados y ratificó que Matías Almeyda no deja de ser DT del Rebaño.

En rueda de prensa antes de viajar a Cancún para el Draft de la liga, Gabriel de Anda aclaró que el pase de Pizarro a Monterrey es venta definitiva y no llega a cambio ningún jugador del equipo regio.

Además, el dirigente aclaró que Matías Almeyda no deja de ser el director técnico del Rebaño.

“Yo en ningún momento he abierto la posibilidad de que Matías Almeyda deje de ser el técnico de Chivas. No he hablado con nadie para sustituir al argentino”, dijo Gabriel de Anda antes de viajar a Cancún al Draft de la liga.

Sobre el posible cambio en el banquillo rojiblanco, Gabriel de Anda añadió que la noticia fue inventada y que se magnificó por la reacción que hubo en redes sociales.

“(Yo) no tenía nada qué aclarar. Quién haya puesto la noticia de que Matías estaba a afuera, ellos lo tendrán que aclarar. Estoy en comunicación con Matías, estamos planeando lo que viene para el equipo, no hay absolutamente nada”.

Se informó que el zaguero Mario de Luna y el arquero Raúl Gudiño se incorporan al plantel del Rebaño de cara al próximo semestre, en medio de un ambiente en el que se baraja la posibilidad de que el argentino italiano Mauro Camoranesi sea el reemplazo del argentino, ofrecido a Chivas por el promotor Carlos Hurtado.