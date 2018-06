Médico que cantaba y bailaba durante las cirugías recibe más de 100 denuncias

Se siguen acumulando las denuncias contra la doctora, acusada de malas prácticas durante las cirugías

Casi 100 mujeres han contactado con la abogada que lleva el caso del médico que canta y baila durante las cirugías.

Susan Witt, abogada que ya representaba a tres mujeres contra un dermatólogo del área de Atlanta, conocido por cantar y bailar mientras realizaba la cirugía, afirma que casi 100 mujeres más han contactado a su consultorio para reclamar que también sufrieron daños bajo el bisturí del médico.

En videos publicados en el canal público de YouTube del Dr. Windell Boutte, la dermatólogo certificada por la junta puede ser vista cantando mientras corta a un paciente o golpeando y bailando con instrumentos quirúrgicos en la mano durante los procedimientos quirúrgicos.

“He tenido más llamadas y correos electrónicos a los que pude responder”, dijo Witt a KTLA5.

Según informa la abogada, varios pacientes experimentaron complicaciones postquirúrgicas graves, debido a infecciones causadas por la mala praxis del médico.

Al menos dos ex pacientes dijeron que se identificaron en los videos del médico, según la abogada.

“Esta ha sido una historia de advertencia de la que creo que los pacientes pueden aprender”.

La oficina de Boutte no ha respondido a una solicitud de comentarios. Uno de sus abogados, Rod Eason, no quiso hacer ningún comentario y afirmó que el doctor no está concediendo entrevistas, según informa KTLA5.

Los videos han sido eliminados del canal de YouTube de Boutte.

Pero a través de demandas que otros presentaron contra el médico, HLN – la red hermana de CNN – obtuvo un video que muestra la conducta cuestionable en la sala de operaciones por parte de Boutte.

Más de 20 de sus videos fueron publicados en YouTube, aparentemente con fines promocionales.

En uno, Boutte corta en el abdomen de un paciente mientras canta al ritmo de la canción “Cut It”.

HLN encontró cinco demandas por negligencia pendientes contra Boutte, cuatro de las cuales se cerraron con asentamiento pactado.

Se ha sabido que la Junta Médica de Georgia tiene información sobre estas prácticas, presuntamente inseguras, de Boutte desde al menos marzo de 2016. Sin embargo, la junta no ha querido realizar comentarios.

De momento, Boutte continúa practicando medicina.