Fotos: ¿Bella Hadid y The Weeknd nuevamente son novios?

La pareja se dejó ver en un paseo romántico por París

El romance entre Bella Hadid y The Weeknd resonó en su momento en el mundo del modelaje y la música. No era la primera vez que el amor atravesaba esos dos mundos, pero la relación no prosperó.

Tiempo después el músico rehacía su vida sentimental de la mano de la actriz y cantante Selena Gómez. Sin embargo, no estaba dicha la última palabra entre Hadid y The Weeknd y ahora la noticia es que decidieron reiniciar su relación.

Primero fueron vistos en Cannes, luego en una cita en París y ahora The Weeknd publicó un video en su cuenta de Instagram en donde se escucha de fondo la voz de la modelo que exclama: “¡Estás filmando las burbujas!”. Pero lo que hace más real para los fans esta segunda vuelta del romance, son las fotos que se publicaron del paseo que dio la pareja por las calles de París.