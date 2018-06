Kim Kardashian desata polémica al ganar premio en los CFDA Fashion Awards

La socialité desató la furia en el mundo de la moda

Kim Kardashian sigue en el ojo del huracán… o quizás nunca se ha alejado de ahí.

Ahora, La socialité más famosa del momento recibió un reconocimiento en una premiación de moda, pero no todo fueron aplausos.

La esposa de Kanye West se hizo acreedora al Premio Influencer en los CFDA Fashion Awards, cuya gala se celebró el lunes en Nueva York, publicó El País.

La estrella de TV que cuenta con más de 112 millones de seguidores en redes sociales, fue la favorita para ganar.

Sus hermanas Kourtney y Kendall fueron quienes la apoyaron en ese momento tan importante de su carrera.

“Estoy un poco sorprendida de ganar un premio de moda cuando estoy desnuda la mayor parte del tiempo, pero realmente es un gran honor. Así que gracias a la CFDA por este premio“, dijo Kim en el escenario.

Este premio representa para la Kardashian algo muy importante, pero eso no queda ahí, pues despertó polémica entre algunos especialistas de la industria.

“Nunca me he despertado por la mañana y me he preguntado: ‘¿Qué estará haciendo Kim Kardashian hoy y cómo afectará a mi industria?“, dijo la publicista de moda Kelly Cutrone a El País.

Este galardón fue justificado por el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA, por sus siglas en inglés) alegando que quiere acercarse al público joven.

Esto tampoco convenció al diseñador Jeffrey Banks.

“Ha ocurrido lo mismo que en la gala del MET. Antes se trataba de la sociedad, la moda y los diseñadores de Nueva York, y ahora tienes a personas que no tienen nada que ver con la moda que se pasean por la alfombra roja”.

Además de Kim fueron premiadas la modelo Naomi Campbell, que se llevó el Fashion Icon Award; Raf Simons, Mejor Diseñador del Año por su trabajo en Gucci, y las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen, por su línea de accesorios.