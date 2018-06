Señoras, las finanzas también son cosas suyas

Muchas mujeres delegan en sus parejas las decisiones financieras, cuando enviudan o se divorcian se quedan solas ante esas cuentas

Las estadísticas son claras: las mujeres viven durante más tiempo que los hombres y un elevado porcentaje de matrimonios acaba en divorcio.

Las conclusiones son evidentes. Muchas mujeres que viven o han vivido en pareja se van a encontrar en un momento dado que van a estas solas y serán las primeras responsables de su estabilidad o bienestar financiero. Y para muchas va a ser el momento de descubrir, aprender y gestionar cosas que tendrían que haber sabido, aprendido y gestionado antes.

No se trata de pagar las facturas mensuales y conocer el presupuesto doméstico, que es una tarea que hacen rutinariamente muchas de mujeres que viven en pareja, sino entender si hay o no planes de pensiones, cuánto contribuye la empresa al 401k, dónde están estos planes invertidos, qué cuentas bancarias tiene la pareja o no, si tienen deudas que desconocen, cómo se ha negociado un préstamo, si se tiene seguro de vida o no además de herencia o declaración de últimas voluntades.

El 60% de las viudas y divorciadas dijeron en una encuesta y estudio al banco de inversión UBS que lamentan “no haber estado más involucradas en las decisiones financieras de largo plazo mientras estaban casadas”. El 98% de ellas recomienda al resto de mujeres estar más al tanto cuanto antes y no solo hacerse cargo de las facturas mensuales.

No obstante alrededor del 54% de las mujeres de distintas generaciones han dejado que sean sus parejas las que tomen las decisiones importantes con respecto al dinero y las inversiones y en el caso de las mileniales, las más jóvenes preparadas e independientes, el 61% adopta esta postura.

En el informe, el banco evoca razones sociales e históricas además del precedente familiar a la hora de entender esta situación.

Tengan en cuenta de que los astronautas llegaron a la luna por primera vez (1966) antes de que las mujeres en EEUU pudieran pedir un crédito sin que tuvieran que convencer a un hombre de que cofirmara con ellas. Este requisito que dió libertad financiera a las féminas no se declaró ilegal hasta 1974. Es más, hasta 1981 los esposos tenían control unilateral sobre la propriedad conjunta del matrimonio. Por ponerlo en perspectiva histórica popular, ese fue el año en el que se casaron el Príncipe de Gales y Lady Diana y se estrenó la primera película de Indiana Jones.

UBS además recuerda que los papeles sociales que asumen los hombres y los mujeres están muy arraigados y se pasan de padres a hijos. Además, ya sea por la desigualdad laboral o por el hecho de que las mujeres se retiran, temporal o parcialmente del mercado laboral cuando son madres, los hombres suelen ser mayoritariamente los que más dinero llevan al hogar por lo que “a muchas personas les parece natural que sean ellos los que tomen la mayoría de las decisiones financieras importantes”.

¿Qué hacer?

El banco de inversión recomienda a las mujeres involucrarse en las finanzas personales de la pareja como una forma de “cuidado personal, de la misma manera que una se preocupa por su salud”. En este sentido: