Fallece el papá de Marlene Favela

Él ha sido el hombre mas interesante que he conocido en mi vida, el hombre mas valiente, soporto lo que ningun otro ser humano hubiera podido ; vivo cada dia como si fuera el ultimo, con una alegria admirable refiriendose a cada cosa que lo rodeaba como si fuera una maravilla, lo mejor del mundo decia, para el todo era perfecto, nunca se quejo de nada aunque la vida no le fue facil, recibia cada cosa con tanta pasion y tanta sabiduria como nadie, aveces parecia como que no era de este planeta tenia la vitalidad de un joven de 20 años, era generoso con los que conocia pero tambien con los desconocidos, nunca decia que no a nada, todos los que lo conocieron saben que no miento!!! que nada le parecia imposible que el podia todo y para todos! jamas lo vi enfermo el simpre se sentia increible, me decia: sabe que soy el mas rico del mundo ? y el solo respondia “porque tengo salud y eso ningun dinero puede pagarlo por eso yo soy el mas rico” decia que santiago era el mejor lugar del mundo, que mexico era el mejor pais del mundo, que su familia era la mejor del mundo, que su esposa era la mas bonita del mundo y asi cada cosa le parecia lo mejor, amaba viajar, amaba llevar jamoncillo y quesos de santiago para que todo el mundo los conociera, eso era lo que mas lo hacia feliz y asi murio, como mueren los grandes, haciendo lo que aman!!! PAPITO QUE ENSEÑANZA DE VIDA NOS DEJAS, QUE PAQUETE TAN GRANDE IMPOSIBLE DE SUPERAR, OJALÁ CADA UNO DE NOSOTROS TUVIERA AUNQUE SEA UN POQUITO DE TU SABIDURÍA, DE TU FORMA DE VER LA VIDA, TE PROMETO HOY QUE HONRARÉ TU VIDA CADA DÍA DE LA MÍA , NO PERMITIRÉ QUE MUERAS JAMÁS, POR QUE LAS PERSONAS SOLO MUEREN CUANDO LAS DEJAMOS DE RECORDAR Y TÚ VIVIRÁS SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES Y EN LOS CORAZONES DE QUIEN AÚN NO NACEN TE LO PROMETO!!! TU HIJA MARLENE P.D. GRACIAS POR LLEVARME AL ALTAR! SABIA QUE NO TE IRIÁS ANTES! TE AMO!!! TU SI ERES EL “”””MEJOR “”” PAPA DEL MUNDO

