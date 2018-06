Por qué los poderosos hermanos Koch ahora se enfrentan a Trump

Los magnates Koch son conocidos por apoyar causas conservadoras y tener redes de influencia en las más altas esferas del poder

¿Qué pasa cuando tus grandes aliados te atacan?

Dicen que cuando los dardos vienen de tu círculo cercano pueden ser más dolorosos. Ese camino están siguiendo los poderosos hermanos Charles y David Koch al financiar una multimillonaria campaña contra los aranceles que ha impuesto el presidente Donald Trump a los productos de varios países.

Tres organizaciones políticas apoyadas por los hermanos Koch (Freedom Partners Chamber of Commerce, Americans for Prosperity y The LIBRE Initiative) anunciaron que utilizarán avisos publicitarios, cabildeo y otras herramientas para defender los beneficios del libre mercado.

El anuncio se produce días después de que Trump impusiera tarifas sobre el acero y aluminio procedente de México, Canadá y la Unión Europea.

La decisión provocó la condena de los países afectados, que la consideran una medida proteccionista e injustificada.

Esta disputa arancelaria (en la cual también ha participado China) ha despertado duras críticas dentro de algunos sectores conservadores que apoyaron la llegada de Trump a la Casa Blanca.

El presidente de Americans for Prosperity, Tim Phillips, dijo que las tarifas podrían “paralizar el potencial económico” del país.

“Hay mejores maneras de negociar acuerdos comerciales en vez de castigar a los consumidores y los negocios estadounidenses aumentando sus costos”.

Getty Images Los liberales critican a los hermanos por sus donaciones a causas conservadoras.

Análisis de Anthony Zurcher, BBC Washington

La red de organizaciones políticas de los hermanos Koch ha sido una confiable fuente de financiamiento para los republicanos por más de una década.

Cuando Donald Trump se convirtió en el nominado del Partido Republicano, el grifo siguió abierto para los candidatos conservadores, aunque el foco principal de los Koch estuvo puesto en los candidatos al Congreso.

Desde la sorpresiva victoria de Trump, Charles y David Koch han buscado puntos de acuerdo con el mandatario -especialmente en la reforma tributaria– pero aún están lejos de ser almas gemelas en lo político.

Ahora que Trump tocó los tambores de una guerra comercial, las relaciones entre los magnates y el presidente nacionalista-populista, se han vuelto cada vez más tensas, aunque todavía no ha transformado en una guerra política.

La campaña propuesta por las organizaciones de los hermanos Koch apunta en la dirección de una “advertencia amigable” y no de una crítica hostil. Pero la jugada va acompañada de esfuerzos en el Congreso para limitar los nuevos aranceles.

El Partido Republicano ha acogido a los defensores del libre comercio, quienes destacan los beneficios económicos de la globalización y la competencia internacional.

Trump está tratando de modificar esos principios, pero en su camino, se está ganando peleas con adversarios dueños de grandes fortunas.

¿Quiénes son los hermanos Koch?

Koch Industries -la segunda mayor empresa privada de Estados Unidos- tiene intereses que van desde el petróleo hasta las toallas de papel.

En los pasillos de la Casa Blanca, cuando Barack Obama estaba en el gobierno, se hablaba del “Kochtopus”: una mezcla entre el apellido de los hermanos y la palabra pulpo en inglés, en una referencia a sus “tentáculos” de influencia política.

Algunos analistas como Charles Lewis, profesor de la American University, han dicho que los hermanos representan la empresa políticamente activa “más poderosa y ciertamente más hiperactiva” del país.

Getty Images Los hermanos se disputan el octavo lugar en la lista de los más ricos de Estados Unidos.

Según la revista Forbes, cada uno de los hermanos tiene una fortuna estimada en US$60,000 millones y se pelean estrechamente el octavo lugar en la lista de los más ricos de Estados Unidos.

Han financiado a grupos que niegan la existencia del cambio climático o que atacan a organizaciones sindicales.

Pero al mismo tiempo, han hecho campaña por una reforma de la justicia criminal y han donado grandes cantidades de dinero a la Unión de Libertades Civiles de EE.UU., una organización sin fines de lucro que defiende la libertad de las personas y los derechos humanos.

En 1980 David Koch fue candidato a la vicepresidencia del Partido Libertario, pero más tarde optó por apoyar a candidatos en vez de ser él mismo uno de ellos.

Los hermanos son unos de los mayores donantes políticos del país, conocidos en las altas esferas por haber invertido millones de dólares apoyando propuestas conservadoras y medidas para desregular la economía.

Muchos observadores los consideran la pareja más influyente en Washington, tanto por su activismo como por su fortuna.

