Deseret Tavares predice tornados, sismos, tsunamis y más erupciones volcánicas para Centroamérica

La vidente colombiana advierte que el volcán de Guatemala seguirá causando estragos

La vidente Colombiana Deseret Tavares ha realizado impactante predicciones para varios países de Centroamérica. Y advierte que la situación en Guatemala será peor.

Predicciones:

“Veo tres tornados en Centroamérica. Veo uno grandísimo que va a ser un tipo de récord en Centroamérica. Veo un torbellino enorme, como rompiendo un récord”, dijo la vidente. “Ese tornado trae mucha tormenta eléctrica. Vamos a ver mucho movimiento con mucha electricidad“, recalcó la colombiana.

Deseret también vio el despertar de un volcán más pequeño en Centraomérica, sin embargo no supo ver exactamente en que país, pero señaló que habían dos “como yendo para Panamá. Son dos chiquitos”, dijo la vidente. “Son tres eventos en Centroamérica que todavía no han despertado completamente. Habrá otra erupción, no tan grande como Guatemala“.

Predicciones para Belice:

“Prepárense la gente que vive en Belice porque les viene una sacudida muy fuerte; trae muchísima agua. Es un huracán, veo el viento, veo el agua, la marea. Será tan fuerte que va a levantar un barco. Veo que se mueven casas”.

Predicciones para Panamá:

“La parte de arriba de Panamá va a tener un problema muy serio que tiene que ver con agua. Veo que el agua de la costa entra en tierra de Panamá, y hay edificios afectados”.

Predicciones para Guatemala:

“Viene un temblor bastante fuerte para Guatemala. Veo dos edificios grandes que se caen, son de color blanco y son edificios que están alrededor de cosas que tienen que ver con el gobierno, porque muestra que son edificios del gobierno”, señaló Tavares.

“Vamos a ver más movimiento con ese volcán, parecerá que se está calmando pero viene y tiene otra erupción más o menos así de fuerte, o peor de la que ha tenido, porque veo que vuelve y se repite eso. Guatemala no sale del problema”, aseguró la vidente.

Deseret Tavares añadió que “El volcán de Guatemala vuelve a ser erupción, y el número que sale es el tres”, esto lo dijo revisando su baraja. “Puede ser en tres días, o en tres semanas porque aquí muestra que vuelve a ser erupción. Esta será peor”. La colombiana advierte que Guatemala “tiene ataque te tierra, fuego y de agua. Las costas de Guatemala serán azotadas con fenómenos de agua. Puede ser un tsunami“.

Ver más de Deseret Tavares.