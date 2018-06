Trump dice que no necesita prepararse “demasiado” para reunión con Kim Jong-un

El mandatario afirmó que todo se trata de "actitud"

El presidente Donald Trump afirmó que no necesita “prepararse demasiado” para su próxima reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, porque el éxito en la cumbre será “sobre actitud”.

“Creo que estoy muy bien preparado. No creo que deba prepararme mucho. Se trata de actitud, se trata de la voluntad de hacer las cosas, pero creo que me he estado preparando para esta cumbre durante mucho tiempo, al igual que el otro lado“, aseguró el mandatario a los periodistas durante una reunión con el primer ministro japonés, Shinzo Abe. “Creo que se han estado preparando durante mucho tiempo también”.

El presidente Trump viajará a Singapur la próxima semana para su histórica reunión con Jong-un, programada para el 12 de junio.

“Esto no será sólo una sesión de fotos. Esto será como mínimo, comenzaremos con, tal vez, una buena relación, y eso es algo muy importante para llegar a un acuerdo definitivo”, dijo el presidente. “Si no retiran armas nucleares, eso no será aceptable. No podemos suspender las sanciones. Las sanciones son extraordinariamente poderosas, no podemos, y podría agregar mucho más, pero no lo hago”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó en Twitter que la cumbre tendrá lugar en el Hotel Capella de cinco estrellas.

Sin embargo parece los dos líderes se alojarán en lugares distintos.

El presidente Trump probablemente se hospede en el hotel Shangri-La, donde los presidentes de Estados Unidos suelen alojarse, mientras que Jong-un se hospedará en el hotel St Regis Singapore, según prensa local.