CDC advierte: Salmonella en melones cortados enferma a 60 personas

Los melones que pueden estar contaminados se distribuyeron en varios estados

Al menos 60 personas se enfermaron y 31 están en el hospital después de comer melón precortado contaminado con salmonella, informaron el sábado funcionarios de salud federales.

Los supuestos productos de corte de melón se vendieron en tiendas como Costco, Trader Joe’s, Walmart, Walgreens y Whole Foods en ocho estados, informa el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Los productos retirados del mercado se distribuyeron a Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Misuri, Carolina del Norte y Ohio”. Todos están vinculados a las instalaciones de Caito Foods en Indianápolis, Indiana,

La gente no debe comer el melón cortado o los productos de ensalada de frutas. “Verifique su refrigerador y congelador y tírelos o devuélvalos al lugar de compra para un reembolso”. “Si no recuerda dónde compró el melón precortado, no lo coma y tírelo”. dijo el CDC.

La Salmonella es una causa muy común de intoxicación alimentaria. Causa diarrea, fiebre y calambres abdominales y cada año, enferma a aproximadamente 1,2 millones de personas, ingresa a 23,000 en el hospital y mata a 450 personas en Estados Unidos.