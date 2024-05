Christian Nodal habla a corazón abierto sobre su relación con Belinda: “ya entendí que nunca más volver a hacer” 

A más de 2 años de la finalización de su viralizada relación con Belinda, Christian Nodal habló como pocas veces sobre su romance con la cantante así como los “resultados” del tan polémico noviazgo.

En una reciente entrevista para el programa “Aquí y Ahora”, con el periodista Jorge Ramos, el intérprete de “Botella Tras Botella” fue cuestionado respecto a los aprendizajes que rescató luego de finalizar su compromiso con la también actriz.

Trascendió a cosas que me hicieron mucho daño, pero todo pasa por algo en la vida, yo entendí muchas cosas que quiero que nunca se repitan ¿me entiendes?, ya entendí que nunca más volver a hacer” Christian Nodal – Cantante

No se pierdan la entrevista hecha por @jorgeramosnews en el programa "Aquí y Ahora" en Univision desde la plataforma de @VIX pic.twitter.com/xWqbpCMcRi — Fan de Christian Nodal e Inti 🤠👸❤️‍🔥🫶 (@Nodalista_Tab) May 21, 2024



¿Christian Nodal se arrepiente de su relación con Belinda?

Durante la entrevista, el cantante mexicano no mencionó las razones de su ruptura con Belinda. Sin embargo, y debido a sus declaraciones, dejó entrever que vivió momentos complicados que no desea repetir nunca más: Que no repitan cosas, cuestiones, errores, lo que sea, no volverlos a repetir jamás en la vida”.

Luego de conocerse en una ceremonia de premios, Christian Nodal y Belinda iniciaron su relación durante su participación en el show La Voz. Meses más tarde, la pareja confirmó su noviazgo a través de un gran número de publicaciones en sus redes sociales así como su aparición en la portada de una revista en donde hablaron sobre el momento que vivían como pareja.

Fue en 2021 que la pareja sorprendió a sus seguidores y al público en general al anunciar su matrimonio en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, y durante los siguientes meses, las estrellas se vieron envueltas en diversas polémicas que terminaron por evidenciar su crisis. Finalmente, fue en febrero de 2022 que ambos cantantes anunciaron el fin de su relación.

Actualmente, y luego de una polémica relación, Christian Nodal se encuentra disfrutando de su relación con la argentina Cazzu, con quien dio la bienvenida a su hija, Inti, en septiembre de 2023. En tanto, Belinda, de acuerdo con diversos rumores, mantiene una relación con el empresario Gonzalo Hevia Balléres.

Christian Nodal y su gusto por los tatuajes

Durante la misma entrevista, el mexicano reveló uno de los aspectos más característicos de su identidad: los tatuajes. En su declaración, Nodal mencionó que al no sentirse una persona atractiva, optó por los tatuajes con la intención de obtener una imagen de “chico rudo”.

Christian Nodal y Cazzu se han visto envueltos en diversos rumores de separación. Crédito: Mezcalent

Sin embargo, y debido a su reciente paternidad, el cantante reveló que se encuentra en un tratamiento para remover los tatuajes de su cara con la intención de “verse limpio” para su hija Inti: “me gustaría que mi hija conozca mi carita”.

Continúa leyendo

FOTO: Hermana de Christian Nodal causa revuelo en redes sociales por el supuesto gran parecido que tiene con Belinda

VIDEO: Christian Nodal sorprende en su aparición en el show de Jimmy Kimmel al lucir un rostro sin tatuajes

Christian Nodal causa revuelo en redes sociales al revelar que se dislocó la mandíbula