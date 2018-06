CNN es Español lanza “Chapecoense: Las claves oscuras del siniestro”

El documental es el resultado de una investigación desarrollada por CNN durante un año en seis países latinoamericanos

El 28 de noviembre de 2016 una aeronave de la compañía boliviana LaMia colisionó contra un cerro del departamento de Antioquia en Colombia. El saldo: 71 muertos y 6 heridos de diversa gravedad. Casi toda la plantilla del equipo brasileño Asociación Chapecoense de Fútbol falleció en la mayor tragedia aérea de la historia del fútbol.

Ese es el punto de partida del nuevo documental exclusivo de CNN en Español, en el que un equipo de periodistas de la cadena de noticias, liderado por el corresponsal Francho Barón, realizó una investigación exhaustiva durante más de un año en seis países.

“Chapecoense: Las claves oscuras del siniestro” será transmitido por CNN en Español el domingo 10 de junio a las 8:00 pm ET / 7 pm Centro / 5 pm PT.

La investigación oficial, encabezada por Colombia concluyó en abril que LaMia era una compañía con múltiples deficiencias organizativas, económicas y operacionales que comprometían la seguridad de sus vuelos. También que la tripulación decidió seguir adelante con un vuelo que no contaba con el combustible necesario para llegar a su destino con garantías.

Precisamente, fue esa falta de combustible la que provocó que los motores de la aeronave dejaran de funcionar, desencadenando el mortal accidente a pocos kilómetros del aeropuerto de destino.

Sin embargo, poco o nada han dicho las autoridades colombianas, bolivianas y brasileñas sobre las circunstancias que precedieron el siniestro.

¿Se trató de una tragedia anunciada?

CNN en Español ha trabajado con más de 60 fuentes de 10 países y ha analizado cientos de documentos para reconstruir la historia de una aerolínea que sistemáticamente incurría en irregularidades.

El documental trata de responder a estas preguntas: ¿Cuál fue la verdadera causa de la tragedia? ¿Realmente tuvo la culpa el piloto, o pudieron las autoridades de tres países evitar este siniestro que conmocionó al mundo? ¿Hubo corrupción o tráfico de influencias para que la aerolínea comenzara operaciones? ¿Quiénes son los personajes hasta ahora ocultos de esta historia? ¿Quién debería responder ante los familiares de las víctimas?

En esta rigurosa investigación, CNN en Español ha reconstruido aspectos hasta ahora inéditos de la tragedia del Chapecoense. En algunos casos se constataron hechos injustificables. En otros, la verdad se ha mantenido oculta tras el silencio de testigos, tras la muerte de personas o tras el interés de organismos e instituciones.

El documental “Chapecoense: Las claves oscuras del siniestro”, bajo la conducción de Francho Baron, tendrá también repeticiones el lunes 11 de junio (1:00 am ET / 12:00 am Centro / 10:00 pm PT del domingo 10 de junio), el jueves 14 de junio (10:00 am ET / 9:00 am Centro / 7:00 am PT) y el domingo 17 de junio se transmitirá dos veces (2:00 am y 4:00 am ET / 1:00 am y 3:00 am Centro / 11:00 pm del sábado y 1:00 am PT)