José Díaz-Balart: “Nosotros no tomamos partido, excepto cuando es nuestra comunidad”

El presentador de Noticias Telemundo reflexiona sobre las necesidades informativas de la comunidad hispana, su trabajo y el momento de su cadena de televisión

Telemundo se encuentra en un momento clave. A pocos días del Mundial de Rusia, del que por primera vez tendrá los derechos en español para Estados Unidos, acaba de completar la mudanza de sus operaciones principales a su nuevo edificio en el área de Miami, el flamante Telemundo Center que ha supuesto una inversión de $250 millones de dólares en un momento en el que el negocio de la televisión está cambiando rápidamente.

Los últimos en llegar a la nueva sede han sido los integrantes del equipo de Noticias Telemundo. Pudimos conversar con su presentador principal, el cubano-americano de 57 años José Díaz-Balart, pocas horas antes de estrenar su nuevo estudio.

Pregunta: ¿Qué te parecen las nuevas instalaciones?

José Díaz-Balart: En mis 32 ó 33 años de carrera en televisión, no había visto en ninguna parte del mundo un estudio como éste. El tamaño, la dimensión, la tecnología… y también cómo esa tecnología puede ser utilizada para acercar al televidente a la noticia. La tecnología 4K ha revolucionado la estética visual. Tener una pantalla de 36 pies de largo por 12 pies de alto con esa nitidez nos va a permitir acercar al televidente mucho más a la noticia. Yo como presentador me siento honrado, me parece increíble estar encima de una ola hacia el futuro. Noticias Telemundo está en su mejor momento. Siempre hemos seguido muy de cerca nuestra responsabilidad de servir, de informar, pero no habíamos tenido todas las fichas en su lugar. Ahora sí. El edificio Telemundo Center es una representación de los esfuerzos de los hombres y mujeres de Noticias Telemundo para servir e informar a nuestra comunidad.

P.: Hablamos de los estudios, pero al final las noticias las cubren periodistas, las hacen gente…

J.D.B.: Hay una nueva apuesta. Desde hace dos años cuando llegó Luis Fernández, vicepresidente ejecutivo de Noticias, y el equipo que él tiene. Y los hombres y mujeres que llevan muchísimos años trabajando a favor de nuestra comunidad detrás de las cámaras y frente a ellas. Como decía Ortega y Gasset, “El hombre es el hombre más sus circunstancias”, y las circunstancias ahora para Noticias Telemundo es que es el mejor para brindar esas noticias que tienen que ser presentadas por un periodismo serio, un periodismo objetivo, un periodismo consecuente y con responsabilidad de servicio. Nosotros decimos “las cosas como son”, es el lema de Noticias Telemundo. No es una frase publicitaria, es como sentimos y hacemos nuestro trabajo. Ya sea el terremoto de México, o los huracanes del año pasado, estar en Puerto Rico y darle cobertura constante a lo que está pasando allí, las elecciones de México y todo este sexenio que ha sido uno de los más violentos en su historia, lo que está pasando en Guatemala…

P.: Estás mencionando muchos temas internacionales… ¿Cómo eligen las noticias?

J.D.B.: Fernández, Gemma García, que es la segunda en el departamento de Noticias, y todos nosotros contribuimos a establecer el quehacer diario, el boceto noticioso, conscientes de que estamos sirviendo a la comunidad hispanoparlante en Estados Unidos. Y de que no estamos haciendo un informativo ni para un país ni para otro, sino para la comunidad hispana en Estados Unidos, con sus añoranzas, esperanzas, sueños y vicisitudes de aquí. Quieren saber lo que está pasando en sus países natales o de dónde vinieron sus padres, pero la realidad está aquí. Temas como salud, educación, política… que nos afectan a diario, como la semántica negativa contra nuestra comunidad que ha estado en aumento y que tiene repercusiones reales. El abogado Schlossberg que entra a ese restaurante en Nueva York y dice: “Ustedes no pueden estar hablando castellano y además voy a llamar a ICE”. Esa amenaza tiene efectos. Cuando vemos que en efecto ICE está llegando… En Tennessee la semana pasada más de 40 personas fueron arrestadas en un sitio de trabajo en un área turística. Ese tipo de cosas tiene repercusiones y nosotros tenemos que darle seguimiento a los temas que importan a la comunidad aquí en Estados Unidos. Pero quizás en contraste con mi trabajo en inglés, nuestra comunidad está tan empapada, es tan conocedora de temas de inmigración y de lo que está pasando en Latinoamérica… Esta comunidad es muy inteligente, conoce mucho, pero necesita saber lo que está pasando en su país y también en el país que dejaron atrás en algún momento.

P.: Telemundo Center es una inversión enorme en un momento en que los networks de televisión están sufriendo, y las operaciones de noticias muchas veces son las peor paradas porque no se consideran rentables…

J.D.B.: La responsabilidad de Noticias crece con el crecimiento de nuestra comunidad. Mientras estamos viendo que la población general de Estados Unidos está envejeciendo, nuestra comunidad es la más joven. Es la minoría más grande y es más joven que el promedio de los angloparlantes. Nuestra comunidad está creciendo y participando más, aportando más todos los días, no solamente por los más de dos billones de poder adquisitivo al año. También más y más en la cultura. Y a nivel político está recién comenzando… Nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar e informar a esa comunidad, siendo parte de ella. Porque nosotros no tomamos partido, excepto cuando es nuestra comunidad. Ahí sí tomamos partido. Ahí sí estamos en la cancha, porque somos ellos.

P.: ¿Crees que hay que hacerlo por responsabilidad social o también porque es rentable?

J.D.B.: Buenísima pregunta. Yo tengo la gran ventaja de que nunca me he interesado ni ha sido parte de mi trabajo responsabilizarme con la rentabilidad de las cosas. Mi rentabilidad es con la noticia, con la verdad, con la objetividad y con el servicio. Para eso están en otros. Pero sí te digo que nunca antes había sentido el apoyo y el entendimiento de lo quiere decir la noticia para una comunidad. Que una cadena se responsabilice con apoyar lo que quizá sea lo menos rentable es porque se dan cuenta de que es un pilar. El estado de Derecho, la democracia, depende de la libre expresión de ideas; y uno sólo puede progresar como ser humano, como padre de familia, como representante de una comunidad, estado o nación si está informado. O tomamos en serio nuestra responsabilidad de informar con veracidad, objetividad, pasión y compromiso, o abandonamos quizá una de las cosas más importantes de las que depende toda comunidad. Mi padre decía: ‘Sólo del libre intercambio de ideas distintas es que brota la luz del conocimiento’. ¡Pero tienen que ser ideas distintas!

P.: La presidencia de Trump nos ha puesto a los periodistas en una posición en la que a veces no sabemos si al cubrir lo que dice le estamos haciendo el juego…

J.D.B.: A veces las cosas que se dicen pueden ser ilógicas, pueden ser mentira… pero simplemente se dicen. Una mentira, al haberse identificado como una mentira, no causa que la persona que la esté señalando sea mentiroso… pero hay que decir las cosas como son. Cuando el presidente dice algo, como el otro día los números del desempleo… En efecto ahora en Estados Unidos no hay prácticamente desempleo, pero en la comunidad hispana subió un poco. Eso se menciona. Y cuando hablan de la reforma tributaria, se dice qué quiere decir eso para nosotros. El resto, ese huracán de semántica, se cubre… las cosas como son, no hay que dar opinión. Para eso está el televidente, extremadamente inteligente, que puede y debe tener su propia opinión sobre lo que está viendo o viviendo.

P.: A veces se ha acusado a los medios hispanos de ser activistas.

J.D.B.: Nosotros somos activistas de la verdad. No somos activistas políticos. Donde tomamos partido es cuando es a nuestra comunidad a la que se refieren. Pero nosotros no vemos la noticia como una forma de decirle a la gente lo que ellos tienen que pensar.

P.: Tu familia siempre ha estado muy vinculada a la política. Tienes un hermano congresista y otro excongresista. ¿Nunca te atrajo meterte en política?

J.D.B.: No. A todos nosotros nos criaron con el leitmotiv de ‘ustedes sirvan, hagan algo para servir. Cómo determinan ustedes que están sirviendo es cosa suya, pero hagan una diferencia’. Mis hermanos vieron la política como una forma de servicio. Yo los aplaudo. Yo veo mi trabajo aquí como una forma de servicio. Y ellos, sin lugar dudas, aplauden; lo que no quiere decir que mis hermanos y yo no hemos tenido momentos incómodos porque ellos hacen una cosa y yo la otra. Pero todos entendemos que estamos haciendo lo que estamos haciendo para tratar de servir. Yo veo mi trabajo como una vocación de servicio, y creo que la gente que me conoce te diría que así soy. No es un lema. Para mí las horas de trabajo no son horas de trabajo, sino formas de servir. Y por eso uno nunca se cansa.

P. Sí, porque con un noticiero de lunes a viernes en Miami, y otro en inglés el fin de semana presentado desde Nueva York…

J.D.B.: Mi horario no es muy distinto al de los hombres y mujeres que trabajan en Noticias Telemundo alrededor del mundo, que dan todo, todos los días, por servir. Me siento tan orgulloso de este equipo, del trabajo que desempeñan… El privilegio profesional de mi vida es poder presentar Noticias Telemundo.