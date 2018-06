Repartidor se queda por ahora pero sigue en poder de ‘La Migra

Obtiene estancia de emergencia

Pablo Villavicencio Calderón, el repartidor de pizza denunciado a ICE en una base militar, se anotó una pequeña pero importante victoria al obtener una estancia de emergencia.

Make The Road New York y Legal Aid Society indicaron esta noche que lograron suspender por el momento la deportación del inmigrante ecuatoriano aunque seguirá detenido en poder de ICE en un centro de Nueva Jersey.

“Aunque estamos decepcionados de que Pablo permanezca detenido, la estancia de hoy es una victoria para él y su familia, y también para el debido proceso y la justa administración de justicia”, dijo Gregory Copeland, de la Unidad de Derecho de Inmigración en The Legal Aid, en un comunicado.

“La Corte estuvo de acuerdo con nuestro argumento de que a Pablo se le debería dar una oportunidad plena y justa de presentar su caso ante el Tribunal Federal. Esta decisión es también un recordatorio de que el poder judicial aún puede servir como un poderoso control cuando otras ramas del gobierno toman decisiones apresuradas, crueles e imprudentes”, agregó.

“Estamos aliviados por el fallo del tribunal de hoy, que brinda protección temporal a Pablo Villavicencio, un hombre que no quiere nada más que quedarse con su esposa e hijas”, dijo Natalia Aristizabal, codirectora de Make the Road New York.

Cuomo pide la liberación

Por su parte el gobernador Andrew Cuomo hizo pública una carta que envió al Departamento de Seguridad Nacional, donde insta a la liberación del inmigrante.

En la misiva Cuomo indica que el caso de Villavicencio Calderón plantea serias interrogantes sobre las circunstancias al momento de ser detenido.

El gobernador hace hincapié en que el inmigrante presentó el ID Municipal como prueba de identificación.

Villavicencio fue arrestado el viernes 1 de junio al medidía cuando fue a dejar una orden de pizza en la base militar Fort Hamilton de Brooklyn.