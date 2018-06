Jorge Medina hace fuerte revelación: “En ‘La Arrolladora’ me menospreciaron”

Advierte a su ex banda que no se meta en su camino

Jorge Medina es de personalidad arrolladora, proyecta seguridad con su no más de 1.66 m de estatura, gran sentido del humor, madurez emocional y entusiasmo y en exclusiva para GRUPO CANTÓN, revela por primera vez, qué sucedió entre él y La Arrolladora Banda El Limón.

“Esta es una declaración que no he dicho en ningún lado y creo que me minimizaron, me menospreciaron y no confiaban en que yo podía hacer algo por mí solo y pensaban que no sabía hacer las cosas”, manifestó.

Desea trabajar sin contratiempos para poder llegar a cumplir el sueño de cantar en el Madison Square Garden, de Nueva York. “No sé nada de mi jefe y de mis compañeros, pero tampoco quiero saberlo y les deseo mucha suerte, ojalá y no me estorben en el camino, porque no falta la gente que te quiera hacer maldades, como he estado así quiero estar, que tengas éxito llama mucha a la envidia y no quiero que pase eso”, platicó.

Afirma haber trabajado con La Arrolladora sin contrato firmado. “No fluyeron las cosas, ‘nomás’ nos dejamos de hablar y punto, yo tenía 7 años sin contrato, hablé con mi jefe porque era mi amigo y le expuse mi situación y le valió, me dijo: ‘Esto es lo que hay’, y me fui a mi casa”.