¡Ojo! Si tiene una hipoteca en Puerto Rico no deje de pagarla

Hay una moratoria de embargos a hipotecas FHA pero se mantiene la obligación de pagar las cuotas

Lamentablemente la desinformación es a veces más rápida que la información y en este caso puede costar su vivienda a muchos puertorriqueños.

Según el Departamento de Vivienda (HUD) se está popularizando la idea equivocada entre los habitantes de la isla con hipotecas FHA (aseguradas por la Administración Federal de la Vivienda) de que hay una “vacación” de pagos de todas estas hipotecas debido a la situación creada por el huracán María hasta el 16 de agosto.

No es así.

Hay una moratoria, pero no para el pago de la cuota de la hipoteca sino para las acciones de ejecución hipotecaria, es decir, los embargos. Es una periodo en el que no se embargan viviendas en caso de impago de hipoteca que no es nueva pues suele concederse durante 90 días después de un desastre natural. De hecho, en el caso de Puerto Rico ya se ha ampliado tres veces tras el desastre del huracán María.

Pero desde HUD, la asesora Migdalia Murati recuerda que además no se concede en todos los casos en los que la hipoteca es FHA sino cuando se dan cuatro condiciones.

Para que sea concedida esta moratoria de posible embargo, los miembros del hogar deben vivir en el perímetro geográfico declarado de desastre mayor por el presidente y la capacidad del prestatario de hacer su pago debe estar afectada directa o fuertemente por el desastre natural. La hipoteca no podía estar retrasada en más de dos cuotas (60 días) antes de la fecha de declaración de desastre y además el beneficiario de esta moratoria de embargo no ha debido recibir otra aprobación previa u otra opción de mitigación de pérdida.

Murati explica a El Diario que con estas condiciones como base se analiza la situación de cada persona para concederse este periodo de respiro para los hipotecados con un préstamo FHA hasta el 16 de agosto. “Nadie sabe aún si se va a ampliar una vez más esta situación”, explica.

Desde HUD reconocen que hay personas que tienen serios problemas para hacer sus pagos mensuales y animan a que cada afectado acuda ante su prestamista para exponer su situación personal y que se les pueda ofrecer una alternativa o programa de ayuda al pago de la deuda. Hay fórmulas que incluyen por ejemplo una extensión de la hipoteca para disminuir los pagos mensuales o acumularlos en otros meses. “Hay programas disponibles en diversos casos”, apunta Murati, “pero no hay que esperar al último momento“.

Murati espera que el llamado que antes de confiar en lo que diga un familiar o amigo bienintencionado sobre las ayudas a la vivienda se confirme la información para evitar riesgos o complicaciones.

¿Dónde llamar?

Desde HUD se aconseja como primer paso acudir a la entidad que ha emitido el préstamo pero también tiene a disposición de los afectados un listado de asesores de vivienda aprobados por este departamento al que se puede acceder llamando al teléfono 1800 669 4287. “Estos asesores dan una información muy amplia porque no solo le van a ofrecer ayuda con cuestiones hipotecarias sino también con problemas con su crédito, su presupuesto, etc”, explica la asesora de HUD, Migdalia Murati.

La otra alternativa, en caso de que no se esté recibiendo ayuda del banco, es pedir información directamente a la Administración Federal de Vivienda (FHA) en el 877 622 8525.