Agente de ICE encubierto engañó a trabajadores con Donuts antes de iniciar redada

Trabajadores denuncian táctica que ICE habría utilizado durante mega operación en Ohio.

Un oficial de ICE vestido de civil entró a una tienda de jardinería de Ohio el pasado martes ofreciendo a los trabajadores donuts gratis con el fin de que se reunieran en torno a él.

Una de las trabajadores del lugar grabó un video relatando lo sucedido y contando como el hombre que llevaba tres cajas de rosquillas entró en la tienda y afirmó que estaba allí para realizar una inspección de salud, según reportó Splinter.

Según cuenta su relato una vez los empleados de la tienda se había reunido, los funcionarios de ICE inundaron el lugar evitando así cualquier intento de fuga.

En total fueron alrededor de 200 agentes de ICE los que se tomaron las instaliaciones de Corso’s Flower & Garden Center arrestando a 114 personas en dos centros separados de la misma empresa familiar.

An undercover ICE officer reportedly lured workers into a room with DONUTS moments before armed agents raided the gardening store in Ohio https://t.co/OR5MiTagrE pic.twitter.com/8E1UeYM9cM

— Jorge Rivas (@thisisjorge) June 6, 2018