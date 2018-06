5 cosas que pones en tu CV y que a los reclutadores detestan

Evita los datos inútiles y esos cursos de verano que tomaste... También las clases de piano en las que no aprendiste nada

Todos hemos estado en la necesidad de llenar una hoja de vida o bien un CV para la búsqueda de un trabajo y muchas veces solemos poner en ellos cada detalle de nuestra vida académica y laboral, además de otros detalles.

Pero, ¿qué tanto le importa eso a los reclutadores?

Hoy te diremos cinco aspectos que solemos escribir en nuestro CV y que a quienes nos entrevistan para un puesto laboral, en realidad les importa muy poco y que si las pones, quizá eviten que te contraten. Así que toma nota:

1- Hobbies intrascendentes

Si tus hobbies no son algo muy útil para tu labor, omítelos, por ejemplo, si te gusta escalar en rocas y no solicitas trabajo en una revista de deportes extremo o venta de artículos deportivos, el reclutador no le dará importancia.

2- Clases extracurriculares

Si tomaste taller de teatro o una clase extra de matemáticas en la preparatoria pero buscas un trabajo de historiador, no va a funcionar mucho para quien te recluta.

3- Habilidades generales

Cosas que básicamente cualquier persona que busque tu puesto sabe hacer, no las pongas. “Manejo de Word”, lo único que le dice al reclutador es que eres capaz de escribir un texto, no le impresionará.

4- Exagerar puestos

Ponerte títulos que no existían en esos puestos de trabajo no te servirá de nada. Si en el verano vendías limonada en tu jardín, no fuiste un “emprendedor”, evita exagerar la nota.

5- Cada trabajo que tuviste

¿Recuerdas cuando fuiste mesero en esa cafetería o cuando cuidaste a los niños del vecino? Si no tiene que ver absolutamente nada con tu profesión, evítalos. Céntrate en lo que realmente importa a tu carrera profesional.