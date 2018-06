55 indocumentados hacinados en un camión fueron capturados en Texas

Un numeroso grupo de inmigrantes indocumentados fueron descubiertos hacinados en un camión en el lado norte de San Antonio, Texas.

Alrededor de las 8:30 pm del martes, las autoridades fueron informatadas sobre un vehiculo sospechoso. Al detenerlo y revisar su interior se llevaron una sorpresa al encontrar a 55 personas, incluidos menores, sospechosos de ingresar ilegalmente a EEUU.

Los 55 individuos se encotraron en buen estado de salud a pesar de las altas temperaturas. Por suerte el trailer tenía aire acondicionado y los inmigrantes recibieron agua. Cinco personas fueron tratadas por lesiones menores que recibieron mientras bajaban del remolque .

El jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, le dijo a CBS News que el incidente del martes por la noche fue “una situación totalmente diferente a la última vez que tuvimos esto”, refiriéndose al 23 de julio de 2017, cuando diez inmigrantes murieron y otros 20 quedaron en estado crítico después de ser encontrados en un remolque estacionado en el lado sur de la ciudad .

RAICES , una organización sin fines de lucro con sede en Texas que ofrece servicios legales de inmigración, estuvo en la escena el martesnoche, pero se le negó el acceso a los inmigrantes.

55 people found in the back of a trailer in #sanantonio We are onsite and ready to provide legal orientation and support with social workers and attorneys, but being denied access to the survivors by @DHSgov pic.twitter.com/2HldFOriSR

