Le llueven críticas a “Gomita” tras someterse a nueva cirugía en el rostro

La conductora ha dado nuevamente de qué hablar

Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita” reveló a través de un video que publicó en su Instagram Stories que tuvo un accidente en el trabajo y necesito ir de urgencia a que le operarán la nariz.

“Ya estoy bien, tuve un accidente en el trabajo, pero ya estoy mejor. Yo sigo siendo la mujer más feliz del mundo, solo que accidentes hay, no lo había sentido hasta que ayer me revisó el doctor. Mi voz no es tan buena, como me meten un tubo me la garganta se oye fea”, aclaró.

De acuerdo con “Gomita”, el motivo de la intervención no fue estética, sino por un “accidente de trabajo”, situación que generó gran controversia entre los usuarios, pues la conductora había asegurado que no volvería a pasar nuevamente por el quirófano para darse una ayudadita.

“Según #Gomita tuvo un accidente y por eso se operó de nuevo la nariz. No sé ustedes pero yo creo que es mero pretexto“, escribió un usuario que compartió el clip en donde Araceli da su versión de lo sucedido.