Chiquis Rivera habló con Jenni Rivera, en el más allá, sobre Esteban Loaiza

La hija de "La Diva de la Banda" pudo hablar con su mamá por medio de una médium

Cuando falleció trágicamente Jenni Rivera, ella y su hija Chiquis Rivera, no estaban en buenos términos y se habían dejado de hablar. ¿La razón? Se decía que Chiquis había traicionado a su mamá con Esteban Loaiza, esposo de “La diva de la banda”.

Con una fuerte carga sobre la conciencia de la intérprete de “Entre Botellas”, naturalmente quiere saber si existe un perdón de su madre y saber si ella sabe que nunca la engañó, negando absolutamente una relación con Loaiza.

Chiquis reveló que una amiga le regaló una sesión con una médium y a través de ella se pudo comunicar con Jenni para poder hablar con ella.

“Es algo muy personal pero si escuché lo que yo quería escuchar que era obviamente de un chisme tan grande“, dijo Chiquis ante las cámaras de “Despierta América”. “Que está conmigo y que ella sabe la verdad… que no me va a dejar y nunca me ha dejado. Fue algo muy bonito“.

Chiquis además dijo que le preguntó sobre otros asuntos y la sesión quedó grabada, pero todavía no ha querido sacar a la luz pública esos videos por respeto a su familia en donde tocan temas muy íntimos.