Deseret Tavares: Predice erupciones para México, Colombia, Italia y la India; y sismos para Baja California

La vidente colombiana Deseret Tavares ha realizado nuevas predicciones, y nuevamente recalca que el proceso de paz con Corea del Norte aún no llega. Además reveló los nombres de los países que vivirán las nuevas erupciones volcánicas.

Predicciones:

Donald Trump: “Las cartas muestran que el proceso de paz entre Corea del Norte y Estados Unidos no ha llegado a ningún acuerdo, no veo que hayan llegado a un punto neutro. Dicen las cartas que no cambiamos mucho de lo que ya estaba en pie”, dijo Tavares.

Luis Roberto Alves (Zague): “Veo que -ella- Paola Rojas está bien enojada, está indignada porque ella es muy privada. Definitivamente esto les trae mucha tensión, más confusión”, dijo Deseret. “El vídeo se lo robaron. Pero esto no les dañará la carrera. Veo también que es un disgusto temporal, pero no habrá divorcio. Tal vez separación temporal”, agregó la vidente sobre el caso de la filtración del vídeo íntimo de Zague en donde él sale, supuestamente, mostrando sus partes nobles.

Nuevo presidente de México: “Las cartas me lo viven recalcando: Manuel López Obrador -AMLO- será el presidente de México, en las cartas él es el emperador”, predijo la vidente colombiana.

Canelo Álvarez: La vidente habló sobre los rumores de boda del boxeador y dijo “Sí va haber boda, pero a él le va a salir un hijo que tuvo hace mucho tiempo. Y lo que veo es que será igualito al papá. Es un hijo varón que dejó regado”, según la visión de vidente en su tarot.

Desastres naturales: “Veo un volcán debajo del agua que explota. Hay otro en Hawaii que se va a despertar y va hacer erupción. Hay un volcán debajo del agua del lado de Costa Rica, Panamá o Cuba, y ése hará un desastre -descomunal-… Habrá erupción en México, Colombia y la India. Además se vienen sismos en la parte Sur de México y sismos pequeños en el área de Baja California. Habrá otro volcán que causará desastres masivos en Italia”, concluyó la vidente en su predicción.

