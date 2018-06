Foto: Cardi B se desnudó, embarazada, para famosa revista

En la imagen la cantante aparece junto al rapero Offset, su pareja

Cardi B ha sorprendido a sus fanáticos con una portada de revista en donde no solo ha dejado ver su embarazo a plenitud, sino que también lo ha hecho posando prácticamente desnuda.

Junto a la fotografía la intérprete describió que la portada es importante para ella, y por esta razón no pudo soportar la ansiedad y esperar a julio, mes en el que sale la edición de Rolling Stone. “I guess it was too much to ask to wait until the official July release of our cover! This cover @rollingstone is so special to me and means so much!”.

Además, recalcó que esta sería la primera portada de su hija en dicha portada. “My daughter made it to the Rollin Stone cover !!!! Official release in July. You can’t ruined what’s for me. ROCKSTARS @offsetyrn”.