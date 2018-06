Inmigrante nicaragüense salva a vecina de morir en Brooklyn

Entró a rescatar de un incendio a la mujer, a quien apenas conocía

El inmigrante nicaragüense Pablo Espinoza arriesgó su vida para salvar a su vecina, a quien se le incendió su casa en Brooklyn.

El carpintero de profesión le contó a NY1 Noticias que su hija de 13 años le alertó sobre un olor a humo, y al descubrir que provenía de la casa de su vecina entró a la residencia y sacó a la mujer, a quien apenas conocía.

“Por uno o dos minutos más, ella hubiera perdido la vida”, explicó.

El siniestro ocurrió la madrugada del viernes en el número 168 de la calle Ashford en Cypress Hills.

“Muchas gracias, thank you, muchas gracias”, expresó emocionado Jesús Sánchez, pareja sentimental de la víctima no identificada de 47 años, que se encuentra internada en el Hospital Brookdale.