¿Qué papel juegan las escuelas intermedias para decidir quién ingresa en las escuelas secundarias Elite de NYC?

Por al menos una medida, la Escuela Intermedia 187 (The Christa McAuliffe School) en Brooklyn tiene el honor de ser la mejor escuela secundaria de la ciudad de Nueva York. En 2017, el 82 % de los estudiantes que tomaron el Examen de Admisión a la Escuela Secundaria Especializada (SHSAT) obtuvieron un codiciado espacio en una de las ocho escuelas académicamente exigentes que usan la prueba individual para determinar quién entra y quién no.

La propuesta del alcalde De Blasio de eliminar paulatinamente el SHSAT y ofrecer la admisión al 7 % de estudiantes de todas las escuelas intermedias de la ciudad cambiaría el sistema en el que la mayoría de escuelas especializadas asignan cupos sólo a un puñado de escuelas. Ya sea que el SHSAT sobreviva o no, una mirada a lo que les va bien a las escuelas en el examen ofrece una idea de cómo el SHSAT en particular y la selección de escuelas en general trabaja en la ciudad de Nueva York.

Y está claro que la mayoría de los estudiantes entran o salen de la ruta para ir a una escuela secundaria especializada mucho antes de sentarse a tomar el SHSAT del octavo grado en septiembre.

Un análisis de las cifras del Departamento de Educación (DOE) encontró que 15 escuelas intermedias obtuvieron el 50 % o más de los estudiantes que tomaron el examen en una de las escuelas. (Esto no es lo mismo que las escuelas que tuvieron la mayoría de los estudiantes aceptados, lo cual se inclina hacia escuelas más grandes, aunque McAuliffe también encabezó esa lista). Por otro lado, alrededor de 480 escuelas intermedias charter y distritales -de unas 600 escuelas- tenían menos de 5 estudiantes admitidos y algunas probablemente no tenían ninguno, según las estadísticas obtenidas por City Limits.

El Centro para Asuntos de la Ciudad de Nueva York descubrió anteriormente que 124 escuelas intermedias de bajo rendimiento representaron un total de solo nueve estudiantes de séptimo grado que ingresaron a escuelas secundarias especializadas en 2014-15. Y las cifras de 2015 muestran que El Bronx, que tiene más de 160 escuelas intermedias, solo 120 de sus alumnos fueron aceptados en una escuela especializada en 2015.

Dado que los estudiantes negros y latinos -que representan alrededor del 70 % del sistema escolar- obtienen solo el 10 % de los puestos en las escuelas especializadas, no es de extrañar que las 15 principales escuelas intermedias tengan porcentajes mucho más altos de estudiantes blancos y asiáticos que en el resto de la ciudad.

Clasificando temprano

La mayoría de las escuelas intermedias de la ciudad no están blindadas, lo que significa que aceptan a todos los estudiantes que viven en un área determinada, usan lotería o aceptan a todos los que las solicitan. Ninguna de las principales escuelas intermedias ubicadas en SHSAT son así: las 15 evalúan a los estudiantes que admiten ingresar al 6 ° grado.

Esto se hace eco de un estudio realizado por la Alianza de Investigación para las Escuelas de la Ciudad de Nueva York, que encontró que de los estudiantes que ingresaron a escuelas secundarias especializadas en 2013, solo el 12 % provienen de escuelas intermedias que no evaluaron a sus estudiantes. Muchas escuelas intermedias que seleccionan estudiantes lo hacen sobre la base de sus puntajes y calificaciones de exámenes estandarizados de 4 ° grado, lo que significa que para el momento en que un niño tenga 9 años, es posible que haya perdido la oportunidad de asistir a Stuyvesant.

Y para algunos, la decisión clave vino años antes, a los 4 años. Las 15 mejores escuelas para admisiones especializadas incluyeron los cinco programas para estudiantes dotados y talentosos (G&T) de la ciudad. Aunque algunos niños ingresan a los programas G & T más tarde en la escuela primaria o en la escuela intermedia, el punto de entrada principal para estos programas es el jardín de infantes. Al igual que el SHSAT, la admisión en, los programas G & T se basa en una sola prueba, y al igual que el SHSAT, muchos padres hacen que sus hijos se preparen.

“Los programas para superdotados y talentosos están segregados y el ciclo de segregación escolar se sostiene a través de las políticas de elección de escuela”, dijo Allison Roda, profesora asistente de educación en Molloy College que ha estudiado el programa de superdotados de Nueva York. “Estas políticas están perfectamente diseñadas para favorecer a ciertas familias por sobre otras….Todo esto solo restringe las oportunidades para los estudiantes de bajos ingresos, que son negros y latinos, que están aprendiendo inglés”.

Las escuelas para dotados y talentosos de la ciudad son todas de mayoría blanca y asiática. Los programas para estudiantes dotados y talentosos a nivel distrital también usan el examen, pero los niños pueden calificar con un puntaje más bajo. Si bien se están realizando esfuerzos para diversificar estas clases, se estima que los programas para superdotados en la ciudad son aproximadamente un 70 % blancos y asiáticos.

En 10 de los 32 distritos de la ciudad, no más de unos pocos estudiantes obtuvieron puntajes del 97% o superior, el nivel que la ciudad dice que es necesario para ingresar a un programa para dotados y talentosos. Mientras que solo un pequeño número de niños se sientan para el examen en algunas áreas, las tasas de aprobación varían ampliamente.

La ciudad de Nueva York es inusual ya que analiza a los niños a tan temprana edad para los programas de dotados y talentosos y se basa en una sola prueba. El National Associated for Gifted Children desaconseja que prefiera una “cartera de indicadores”, dice su director ejecutivo, Rene Islas. El grupo también recomienda evaluar a los niños más de una vez, en 2 ° grado, quizás, y nuevamente en 6 °.

El proceso G & T de Nueva York se ve aún más afectado por las escuelas que pueden cobrar más de $ 1,000 por la preparación de exámenes para estudiantes que apenas están dejando de usar pañales. Entre algunos padres, dice Roda, tal preparación se ha vuelto de rigor. Ella dijo: “Se convierte en una forma de buena crianza para ellos. Lo ven como un camino hacia las mejores escuelas intermedias y secundarias”.

No estarían equivocados. Entrar en un programa para estudiantes dotados y talentosos de la escuela primaria puede ser lo mejor que los padres puedan hacer para asegurar a sus hijos un lugar en una escuela secundaria especializada.

El álgebra temprana es clave

La pregunta es si eso se debe a que los estudiantes de estas escuelas son tan inteligentes o porque los programas en esas escuelas son tan buenos. Muchos piensan que es una combinación de ambos. Sean Corcoran, uno de los autores del estudio Research Alliance, piensa que las escuelas desempeñan un papel, pero agrega: “La mayor parte es talento en bruto. Estos son los niños que ya han demostrado que lo hacen realmente bien en una prueba competitiva”.

La cultura de las principales escuelas secundarias también ofrece un impulso: “Es la masa crítica de niños en un solo lugar, todos alimentándose unos a otros”, dice Vito LaBella, presidente de McAuliffe PTA. “Todas estas personas están en la misma página y están tomando el SHSAT”.

Algunas de las mejores escuelas también ofrecen otra ventaja: álgebra. Aunque un número cada vez mayor de estudiantes toman el examen Regents de Álgebra del estado en 8º grado, el SHSAT se da en el otoño del 8º grado, antes de que muchos hayan tenido una exposición formal a la materia.

Esos estudiantes no podrán dominar el álgebra leyendo algunos manuales de prueba o averiguándolo durante la prueba, dice Alina Adams, una escritora de educación que aconseja a los padres sobre la elección de la escuela. “Si nunca lo has visto antes en tu vida, no te hará ningún bien. Es como tratar de leer sin haber visto el alfabeto”, dijo.

Los programas para estudiantes talentosos de toda la ciudad, de acuerdo con Adams, enseñan álgebra en 7mo grado y las academias privadas que preparan a los estudiantes para el examen también lo enfatizan.

Pruebas y talento

Desde su punto de vista, la ventaja que los estudiantes de algunas escuelas tienen en la admisión a la escuela secundaria especializada no proviene de ninguna clase. “No creo que el SHSAT pruebe nada loco, simplemente prueba el conocimiento que un estudiante debería haber adquirido entre los grados 3-7”, escribió. Los estudiantes de las mejores escuelas intermedias obtienen buenos resultados, continuó, “porque pudieron obtener una sólida base académica en sus escuelas, junto con su ética de trabajo y el compromiso de la familia que presionan para que les vaya bien académicamente”.

Casi todos están de acuerdo en que los días en que los estudiantes, independientemente de su escuela secundaria, podrían pasar el SHSAT sin prepararse de alguna manera, han desaparecido. Algunos estudiantes hacen esa preparación por su cuenta y muchos toman clases, que pueden comenzar antes de que un estudiante ingrese a la escuela intermedia. Adams compara esto con un atleta estudiante que practica un deporte con la esperanza de formar parte del equipo universitario. “Nadie piensa que sea extraño”, dijo ella.

Más de ocho escuelas secundarias

Mientras que hay McAuliffes y Anderson, a los estudiantes de varias escuelas secundarias de gran prestigio no les va bien en la prueba. Muchas de estas escuelas son en gran parte de estudiantes negros y latinos. Un número enfatiza aventuras creativas o adopta un enfoque más progresista hacia la educación. Algunos tienen estudiantes que prefieren probar el programa Prep for Prep que envía estudiantes de color a escuelas privadas o para audicionar en una escuela de artes.

Veinte estudiantes del Early Collegiate de Ciencia, Tecnología e Investigación en Erasmus, una escuela académicamente selectiva en Flatbush, se sentaron para el SHSAT en 2017. Más del 90 % de los estudiantes de la escuela son negros o hispanos; 76 % son de bajos ingresos. A pesar de los altos puntajes de las pruebas de la escuela y las clases de Regents para los estudiantes de 8º grado, cinco o menos se desempeñaron lo suficientemente bien en SHSAT para ingresar a una de las ocho escuelas.

En su lugar, la mayoría de los estudiantes de 8º grado de STAR permanecen allí para la escuela secundaria. En cuatro años casi todos se graduarán y el 87 % irá a la universidad. Cualesquiera que sean los defectos en el proceso y los prejuicios raciales, económicos y culturales que pueden haber resultado en su estadía en STAR, no parece una mala decisión.

Para leer este artículo en inglés ir a: CityLimits.org

FOTO

La escuela Christa McAuliffe en Brooklyn, donde más del 80% de los estudiantes que tomaron el SHSAT recibieron ofertas de admisión este año. ADI TALWAR